نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون دفعة أولي وبدون كفيل تمويلك فورى بدون تحويل الراتب بشروط سهلة وميسرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدون دفعة أولي وبدون كفيل تمويلك فورى بدون تحويل الراتب بشروط سهلة وميسرة - ثقفني
بدون دفعة أولي وبدون كفيل تمويلك فورى بدون تحويل الراتب ، أحد منتجات التمويل التي توفرها شركة كوارا للتمويل للمواطنين من كافة الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية تتيح للعميل شراء كافة احتياجاتهم وتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية
- شركة كوارا للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية.
- توفر شركة كوارا مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية التي تناسب جميع العملاء في المملكة.
- مبلغ تمويل شركة كوارا يمكن أن يصل حتي 100 ألف ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- قرض شركة كوارا للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.
- التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل لا يحتاج إلى دفع دفعة أولى.
- يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ قرض شركة كوارا للتمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 3 سنوات.
- تقدم شركة كوارا للتمويل موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة كوارا بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- يلزم تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي.
- تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل.
- إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة ، يجب تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة كوارا بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يلزم لاستكمال إجراءات طلب تمويل شركة كوارا ، تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لأخر شهر.
- موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل ، يجب أن يقوموا بتقديم شهادة مدد وأجور ، لاستكمال طلب قرض شركة كوارا بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ