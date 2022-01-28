بدون دفعة أولي وبدون كفيل تمويلك فورى بدون تحويل الراتب بشروط سهلة وميسرة

بدون دفعة أولي وبدون كفيل تمويلك فورى بدون تحويل الراتب ، أحد منتجات التمويل التي توفرها شركة كوارا للتمويل للمواطنين من كافة الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية تتيح للعميل شراء كافة احتياجاتهم وتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية

شركة كوارا للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

توفر شركة كوارا مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية التي تناسب جميع العملاء في المملكة.

مبلغ تمويل شركة كوارا يمكن أن يصل حتي 100 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض شركة كوارا للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل لا يحتاج إلى دفع دفعة أولى.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ قرض شركة كوارا للتمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 3 سنوات.

تقدم شركة كوارا للتمويل موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة كوارا بدون كفيل ولا تحويل الراتب