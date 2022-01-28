نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سداد المديونية من الراجحي بمميزات غير مسبوقه في يناير وكيفيه الحصول عليه بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سداد المديونية من الراجحي من اهم البرامج التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام بمناسبه عروض بداية العام الجديد لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن عروض البرنامج عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض جديده تم إطلاقها أيضا في بداية العام والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسب أغراضهم الشخصية. والتي من اهم هذه العروض عروض مازدا 2022 من الأهلي بالتعاون مع شركه الحاج حسين علي ومعرفه السيارات و الأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن حمله الاندماج علي بطاقات الأهلي الائتمانية في بداية العام الجديد ومعرفه اهم مميزات العروض. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بشرح وتوضيح البرنامج بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي البرنامج وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات من خلال تلك المقالة.

برنامج سداد المديونية من الراجحي

اعلن الراجحي عن إطلاقه لعده عروض جديده علي جميع منتجاته التمويلية بمناسبه بداية العام والتي شملت سداد المديونية. والتي تعتبر من اهم البرامج التي تقدم لجميع السعوديين والتي يمكنهم من خلاله تسديد جميع مديوناتهم الخارجية بهامش ربح تنافسي وغير مسبوق. كما تم الإعلان عن بدء العروض علي البرنامج والتي تبدأ من 16 يناير 2022 وتنتهي في 10 فبراير 2022.

مميزات منتج سداد المديونية

كما تم الإعلان أيضا عن اهم المميزات التي يحصل عليها المستفيد فور الحصول علي المنتج. والتي نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

فترات سداد في تمويل وطني 60 شهر.

رسوم إدارية مسترده لبطاقه مسبقه الدفع أو البطاقة الائتمانية للعميل.

معدل النسبة السنوي 1.43%.

يمكن للعميل بالاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخري.

لا يشترط وجود كفيل للبرنامج ولا يوجد حد اقصي للتمويل.

يمكن تأجيل أول قسطين للمنتج.

متاح خدمه السداد المبكر للعمل.

الإعفاء من المديونية في حاله الوفاة أو العجز الكلي.

كيفيه الحصول علي منتج سداد المديونية

بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن مصرف الراجحي عن طرق وقنوات الحصول علي برنامج سداد المديونية. وذلك عن طريق زياره اقرب فرع للعميل في جميع أنحاء المملكة أو الاتصال علي الهاتف التسويقي للمصرف وهو 8001241222.