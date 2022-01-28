تمويل سريع من منصة سلفة ٢٠٢٢ بدون كفيل أو تحويل راتب

يستطيع أي مواطن أن يحصل على تمويل سريع من منصة سلفة ٢٠٢٢ بدون أن يقوم العميل بتحويل الراتب أو وجود كفيل، وتستخدم المنصة التقنيات المالية الحديثة، حتى يتم التمويل الشخصي الطارئ بخطوات سريعة، وهذا التمويل يمكن الحصول عليه في أي مكان سواء كان العميل متواجد بالمنزل أو المكتب أو في القرية أو المدينة أو في أي منطقة داخل المملكة، وتم إنشاء المنصة لتقديم التمويل السريع الطارئ عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي، ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة، أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع، أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل، ويستطيع أي مواطن سعودي الحصول على القرض من خلال رابط منصة سلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط التمويل الشخصي، ومميزات التسجيل في المنصة.

شروط تمويل منصة سلفة ٢٠٢٢

سوف نتعرف على شروط التسجيل في منصة سلفة للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يأتي:-

أن يكون العميل الذي يريد الحصول على التمويل الشخصي سعودي الجنسية. لا يقل عمر العميل عن ١٨ عاماً، كما يجب ألا يزيد عمره عن ٦٠ عاماً. أن تكون فترة شغل الوظيفة ٣ أشهر للموظفين بالقطاع الحكومي، كما يجب أن تكون فترة شغل الوظيفة لموظفي القطاع الخاص ٦ أشهر. لا يقل الدخل الشهري للعميل الذي يرغب في الحصول على التمويل الشخصي عن ٤ آلاف ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي

هناك العديد من المزايا التي يشتمل عليها قرض منصة سلفة ٢٠٢٢ وهى كما يلي:-

هامش ربح المنصة تنافسي.

قروض منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يستطيع أي عميل تسديد التمويل بكل سهولة وفق احتياجاته وظروفه المالية.

يتم إيداع التمويل الشخصي فوراً، كما يتم وضعها سريعًا في الحساب البنكي للعميل.

البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة ٢٠٢٢

هناك العديد من البنوك التي تتعامل معها المنصة وهى كما يأتي:-

مصرف الإنماء السعودي. البنك السعودي الفرنسي. بنك الرياض السعودي. البنك العربي السعودي. البنك السعودي للاستثمار. مجموعة سامبا المالية. بنك الأول السعودي. بنك الجزيرة. مصرف الراجحي السعودي. بنك ساب السعودي. البنك الأهلي سعودي. بنك البلاد.

طريقة تقديم طلب سلفة

يستطيع أي شخص الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة 2022 من خلال ثلاث مراحل وهى كما يأتي:-