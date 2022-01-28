نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني وشروط القبول ورابط التقديم في المقال التالي
التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني وشروط القبول ورابط التقديم ٬ نعرض لكم في السطور التالية بالتفصيل كيفية التقدم بطلب للتجنيد الموحد للحرس الوطني 2022 وهو ما زاد في الساعات الماضية من عمليات البحث عن الراغبين في الالتحاق بصفوف الحرس الوطني السعودي عبر النظام الموحد. خدمة الاستقدام وهي الخدمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة الحرس الوطني السعودي عبر الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات الاستقدام ، بحيث يمكن لأي مواطن سعودي التقدم للتعيين إلكترونياً مع تعبئة استمارة البيانات المخصصة للتقديم ، وذلك بعد إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل. التسجيل والقبول في التوظيف الموحد على مدار العام وتلقي طلبات من أبناء المملكة وقبول من تنطبق عليهم الشروط المحددة لمزيد من التفاصيل تابعونا في المقال التالي من موقع ثقفني.
التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني
يمكن للراغبين في التقدم بطلب استقدام موحد بوزارة الحرس الوطني السعودي التقدم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودية على الإنترنت.
- من الصفحة الرئيسية للموقع اذهب الى الخدمة (التوظيف).
- انقر فوق علامة التبويب (تسجيل طلب جديد).
- املأ استمارة التسجيل في الحقول المخصصة.
- ثم ستظهر أمامك جميع شروط وتعليمات التجنيد الموحد.
- سيكون عليك قراءة الشروط بعناية والموافقة عليها.
- ثم أدخل الرقم القومي لمقدم الطلب وتاريخ إصداره في الفراغ المخصص لذلك.
- للانتقال إلى صفحة تعبئة بيانات استمارة التسجيل الجديدة.
- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة ، ثم أدخل بيانات الشهادة التعليمية ، على أن تؤخذ في الاعتبار جميع البيانات المراد إدخالها.
- ثم اضغط على زر (Save) لحفظ البيانات المدخلة على الموقع.
- بعد ذلك ، سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب لإبلاغه باستلام الطلب ، وأنه قيد المعالجة حاليًا.
- يتم بعد ذلك فرز واختيار المتقدمين المؤهلين للتوظيف الموحد بناءً على معايير تفاعلية من قبل الإدارة المعنية ، ويتم الاتصال بالمتقدمين عن
- طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول ، بعد التحقق من صحة البيانات لاستكمال إجراءات التوظيف.
- وعبر الخطوات السابقة تم تقديم التجنيد الموحد في الحرس الوطني السعودي.
شروط التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني
أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي ، عن الشروط المحددة للراغبين في التقديم للتجنيد الموحد بالحرس الوطني السعودي ، والتي يجب أن يستوفيها المتقدمون حتى يتم قبولهم للتجنيد ، مع الإشارة إلى أن الطلب. متاح على مدار العام بدون توفر أرقام الطلبات ويتم فرز المتقدمين وفقًا للتمايز بينهم:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، أي سعودي الأصل ومن أصل ، باستثناء من نشأ خارج المملكة مع والديهم وأدى أحدهم خدمة الوطن في الخارج.
- يشترط في مقدم الطلب أن يكون حسن السيرة والسلوك بين أقرانه ، وألا يكون قد سبق إدانته بأي من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
- يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا لأداء الخدمة العسكرية.
- من شروط القبول ألا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن ثلاثين عامًا وقت تقديم الطلب. بالنسبة لهيئة طيران الحرس الوطني ،
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا.
- من شروط القبول ألا يقل عمر المتقدم عن 165 سم ، وألا يزيد ارتفاع الأم عن 195 سم.
- أن يكون طول المتقدم متناسبًا مع وزنه ، وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة من وزارة الحرس الوطني.
- يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية ، أو سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية السعودي.
- ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.
- بالنسبة للشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة ، يجب معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية ، على أن يتم إرفاق نسخة من
- معادلة الشهادة الأصلية للمطابقة.
- من شروط القبول أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفق الشروط المحددة.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للحصول على الدرجة (للحاصلين على مؤهلات جامعية ، وكليات فنية ، وحاملي دبلومة ما بعد الثانوية).
- شروط إضافية لهيئة طيران الحرس الوطني
- من شروط القبول ألا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن خمسة وعشرين عامًا وقت تقديم الطلب.
- يجب أن يكون المتقدم قد حقق 80٪ أو أكثر في المدرسة الثانوية.
- يجب أن يكون المتقدم قد حصل على درجة 70٪ أو أكثر في اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية العامة.
- أن يحصل الطالب على 60٪ فأكثر في اختبار القدرات العامة بالمركز الوطني للقياس.
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