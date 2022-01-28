التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني وشروط القبول ورابط التقديم ٬ نعرض لكم في السطور التالية بالتفصيل كيفية التقدم بطلب للتجنيد الموحد للحرس الوطني 2022 وهو ما زاد في الساعات الماضية من عمليات البحث عن الراغبين في الالتحاق بصفوف الحرس الوطني السعودي عبر النظام الموحد. خدمة الاستقدام وهي الخدمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة الحرس الوطني السعودي عبر الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات الاستقدام ، بحيث يمكن لأي مواطن سعودي التقدم للتعيين إلكترونياً مع تعبئة استمارة البيانات المخصصة للتقديم ، وذلك بعد إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل. التسجيل والقبول في التوظيف الموحد على مدار العام وتلقي طلبات من أبناء المملكة وقبول من تنطبق عليهم الشروط المحددة لمزيد من التفاصيل تابعونا في المقال التالي من موقع ثقفني.

التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني

يمكن للراغبين في التقدم بطلب استقدام موحد بوزارة الحرس الوطني السعودي التقدم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودية على الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية للموقع اذهب الى الخدمة (التوظيف).

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل طلب جديد).

املأ استمارة التسجيل في الحقول المخصصة.

ثم ستظهر أمامك جميع شروط وتعليمات التجنيد الموحد.

سيكون عليك قراءة الشروط بعناية والموافقة عليها.

ثم أدخل الرقم القومي لمقدم الطلب وتاريخ إصداره في الفراغ المخصص لذلك.

للانتقال إلى صفحة تعبئة بيانات استمارة التسجيل الجديدة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة ، ثم أدخل بيانات الشهادة التعليمية ، على أن تؤخذ في الاعتبار جميع البيانات المراد إدخالها.

ثم اضغط على زر (Save) لحفظ البيانات المدخلة على الموقع.

بعد ذلك ، سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب لإبلاغه باستلام الطلب ، وأنه قيد المعالجة حاليًا.

يتم بعد ذلك فرز واختيار المتقدمين المؤهلين للتوظيف الموحد بناءً على معايير تفاعلية من قبل الإدارة المعنية ، ويتم الاتصال بالمتقدمين عن

طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول ، بعد التحقق من صحة البيانات لاستكمال إجراءات التوظيف.

وعبر الخطوات السابقة تم تقديم التجنيد الموحد في الحرس الوطني السعودي.

شروط التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي ، عن الشروط المحددة للراغبين في التقديم للتجنيد الموحد بالحرس الوطني السعودي ، والتي يجب أن يستوفيها المتقدمون حتى يتم قبولهم للتجنيد ، مع الإشارة إلى أن الطلب. متاح على مدار العام بدون توفر أرقام الطلبات ويتم فرز المتقدمين وفقًا للتمايز بينهم: