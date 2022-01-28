نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل برنامج ريف وموعد صرف دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل برنامج ريف هو أول خطوة للحصول على دعم ريف لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط وفق ما هو معلن على منصة ريف الإلكترونية حيث تبدأ رحلة ريف من التقديم وتنتهي بصرف الدعم مرورًا بتقديم المستندات الدالة على صحة البيانات ودراسة الأهلية وإعلان نتائج الأهلية ثم تحديد موعد الصرف للمشتركين في الأنشطة المدعومة.

ما هو دعم ريف ؟

هو مبلغ دعم يقدم من منصة ريف إلى المواطنين والمواطنات السعوديات لمساعدتهم في التحول نحو الانتاج الزراعي ضمن قطاع الأسر المنتجة حيث يتعدى دعم ريف النشاط الزراعي ليشمل خدمات أخرى ذات صلة مثل مشروعات المناحل وإنتاج العسل وتصنيع التمور وتغليفها وغيرها من الأنشطة.

تسجيل برنامج ريف

يتم التسجيل في برنامج ريف عبر منصة ريف على الإنترنت وفق الشروط التالية :

تسجيل برنامج ريف متاح للمواطنين من الذكور والإناث على حد سواء.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع من الحصول على دعم ريف وهو 6 آلاف ريال شهريًا.

كما يجب أن يكون الراغب في الحصول على دعم ريف من الذين يمتهنون العمل الزراعي أو أي نشاط من الأنشطة المدعومة.

أن يمتلك صك ملكية الأرض الزراعية التي يقيم المشروع عليها أو يكون لديه سجل زراعي صادر من وزارة الزراعة.

آلية التسجيل :

الدخول على منصة ريف اختيار تسجيل مستخدم جديد. إدخال البيانات الأساسية. إضافة النشاط الزراعي الذي ترغب في التسجيل عليه. إرفاق صورة من المستندات المطلوبة. في مرحلة لاحقة يتم رفع أصول المستندات المطلوبة.

موعد صرف دعم ريف

بعد التسجيل وقبول المستندات يقوم فريق من برنامج ريف بزيارة المشروع وكتابة تقرير يتضمن تقييم المشروع ومدى تلبيته للمتطلبات ويتم إعلان نتائج الأهلية بعد 60 يوم عمل من تاريخ زيارة فريق التقييم للمشروع.

المشروعات المشمولة في دعم ريف

ويتضمن دعم ريف عددًا من المشروعات من بينها ما يلي: