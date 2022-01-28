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عمر شويل - جدة مع بداية الفصل الدراسي الجديد بدأ الكثير من الأهالي بالبحث عن طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور الراجحي أو البنك الأهلي في السعودية والتي وفرتها المملكة لكي يتمكن أهالي الطلاب من تسديد مصاريف النقل المدرسي عبر الأنترنت دون الاضطرار للذهاب إلى المدارس، الأمر لا يتطلب إلا الحصول على حساب مسجل في نظام نور ثم بدء عملية التسديد، لذا في هذا المقال سوف نتمكن من التعرف على طريقة التسجيل في النقل المدرسي إما عن طريق البنك الراجحي أو الأهلي وما هي قيمة السداد.

كيفية سداد النقل المدرسي في نظام نور

النقل المدرسي هي خدمة تم إنشاؤها من قبل وزارة التربية والتعليم في السعودية من أجل توفير الكثير من الخدمات التي تخص طلاب النقل العام من أجل إتمام نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى بشكل دقيق وبأمان كامل.

كما توفر إمكانية تسديد مصاريف النقل عبر الأنترنت دون حاجة أولياء الأمور إلى الذهاب إلى المدارس وإتمام كافة الإجراءات عبر الموقع الرسمي لنظام نور.

طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور عبر الراجحي أو البنك الأهلي يتطلب فقط التسجيل في خدمة النقل العام عبرموقع نظام نور، ثم يحصل ولي الأمر على الرمز الخاص بسداد المصاريف، وهذا ما سوف نقوم بذكره في الفقرة القادمة وكيف يمكن الحصول عليه.

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أو الاستعلام بالسجل المدني إذا كنت مسجل بالفعل.

رمز سداد النقل المدرسي في نظام نور

لكي يتمكن ولي أمر طلاب النقل العام من تسديد مصاريف النقل المدرسي في نظام نور التعليمي، لابد من حصوله أولًا على الرمز الخاص بعملية التسديد والذي تتم عن طريق البنك الراجحي أو الاهلي عبر الأنترنت.

يتم الحصول على الرمز من قبل نظام نور والذي يكون عبارة عن كود خاص محدد فيه قيمة المصاريف المطلوبة لخدمة النقل العام لأبنائهم أو من يحمل ولايته.

بعد إتمام ولي الأمر من التسجيل في خدمة النقل المدرسي العام عبر نظام نور، تظهر له جميع التفاصيل الخاصة بعملية السداد من رمز سداد النقل المدرسي والموعد المحدد لعملية الدفع وأخر ميعاد التسديد.

حيث يتوجب عليه دفع قيمة النقل المدرسي بحد أقصى 48 ساعة من وقت حصوله على فاتورة التسديد، في حالة لم يتمكن من دفعها في المدة المحددة، فيجب التسجيل من جديد في النقل المدرسي والحصول على فاتورة أخرى من أجل الحصول على رمز التسديد.

هذه هي جميع المعومات حول رمز سداد النقل المدرسي في نظام نور، فيما يلي سوف نقوم بذكر الرسوم المحددة في النقل المدرسي في نظام نور التعليمي.

يمكنك معرفة رابط الاستعلام في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية.

طريقة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور

بعد التعرف على خدمة النقل المدرسي في نظام نور والمزايا التي يقدمها للطلابسنتعرف طريقة التسجيل في النقل المدرسي التي ستمكنك من القيام بخطوات طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور noor، فيما يلي سوف نقوم بشرح طريقة التسجيل:

أولًا قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

ثانيًا قم يإختيار التسجيل كولي أمر وليس طالب.

بعدها اختر خدمة النقل المدرسي.

ثم حدد طلبات النقل المدرسي للعام الجديد.

قم بالنقر على طلب النقل للطالب.

بعدها قم بالإطلاع على جميع الشروط والأحكام أولًا، ثم وافق عليها.

ثم أدخل البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.

بعد الانتهاء قم بالضغط على كلمة تأكيد الطلب.

أدخل رمز التحقق ثم انقر على تأكيد.

قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك في المربع الفارغ له.

سيتم خضوع طلبك للمراجعة والتواصل معك بالقبول أو الرفض، فكما ذكرنا يتم إختيار الأكثر استحقاقًا بين المتقدمين.

هذه هي طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي في نظام نور التعليمي، بعد إتمام عملية التسجيل يجب سداد قيمة التسجيل، وهذا ما سنقومه بشرحه في الفقرة القادمة.

يمكنك الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية عبر منصة صحتي التابعة لوزارة الصحة أو معرفة حالة الإجازة المرضية الخاصة بك.

طريقة سداد النقل المدرسي البنك الأهلي

الآن سوف نقوم بشرح طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور البنك الأهلي، فبعد أن تعرفنا على كيف يمكن التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور التعليمي ستظهر لك فاتورة تسديد الرسوم، قم بالاحتفاظ بها واتبع باقي الخطوات القادمة:

توجه إلى موقع البنك الأهلي أو عبر التطبيق الخاص به عبر الهاتف المحمول.

اختر خدمة “المدفوعات الحكومية” .

. ثم “خدمة النقل المدرسي” .

. أدخل رمز فاتورة البنك.

ثم انقر على “سداد”.

بهذا تكن قد قمت بتسديد رسوم النقل العام في البنك الأهلي، أما إذا كنت تتبع البنك الراجحي ففيما يلي سوف نقوم بشرح كيف يمكن التسديد من خلاله.

يمكن التعرف على طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور طبقًا لعدد الأفراد.

طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور الراجحي

بعد التعرف على قيمة الرسوم الخاصة بخدمة النقل المدرسي في نظام نور في المملكة، وكيف يمكن السداد عبر البنك الأهلي، الآن سوف نتعرف على طريقة سداد رسوم النقل المدرسي في نظام نور من خلال بنك الراجحي.

وإليك طريقة سداد رسوم النقل المدرسي في الراجحي، تابع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى حسابك الخاص عبر موقع بنك الراجحي أو عن طريق التطبيق.

ثانيًا توجه إلى الصفحة الخاصة بخدمات الفواتير.

ومن ثم اختر خدمة إصدار فاتورة واحدة.

ثم حدد سداد النقل المدرسي في نظام نور.

أكمل باقي التوجيهات لتسديد الفاتورة.

هذه هي طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور الراجحي عبر الأنترنت، سيتم مراجعة طلبك من قبل الإدارة والرد عليه بالموافقة أو الرفض في حالة لم تتوافق في طلبك الشروط المطلوبة، وإذا لم يتم الموافقة فسيتم استرجاع رسوم النقل العام إلى حسابك مرة أخرى.