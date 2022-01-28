رابط موحد.. العنوان الوطني تسجيل الدخول عبر نفاذ

رابط العنوان الوطني تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني، حيث ان الدخول في العنوان الوطني مهم الآن لتحديث العنوان الوطني في نظام سبل البريدي في المملكة السعودية، وفي الواجهة لمنصة سبل تظهر عدة خيارات للتسجيل من قبل الأفراد، الأعمال، وخدمات حكومية.. وفي هذا التقرير نلقي الضوء الدخول في العنوان الوطني سبل بالربط بالنفاذ للدخول بشكل رسمي ببيانات المستخدم طبقاً لما في نظام أبشر الحكومي.

العنوان الوطني تسجيل الدخول النفاذ

بالطبع، انت في طريقك لتسجيل الدخول في العنوان الوطني عبر النفاذ splonline.com.saعلى شبكة الأنترنت، ويجب إتباع مسارات الروابط التي توجهك إلى رابط النفاذ بشكل مباشر، ولبدء الدخول في النفاذ الوطني للوصول إلى العنوان الوطني يتطلب إدخال كل من إسم المستخدم وكلمة السر طبق الأصل في نظام أبشر، وفي ذلك تفاصل بما يتعلق بآلية الدخول للاستفادة من الخدمات الالكترونية نوضحها في السطور التالية عبر رابط العنوان الوطني تسجل الدخول النفاذ

آلية.. العنوان الوطني تسجيل الدخول عبر نفاذ

التوجه إلى الرابط التالي https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?lang=ar أدخل إسم المستخدم وكلمة السر المسجلة لدى (أبشر) بكتابتهما في الأجزاء المخصصة لكلاهما. بعد إدخال المستخدم نفس معلوماته لدى نظام أبشر يقوم بالنقر مباشرة فوق الخيار الذي يحمل عبارة تسجيل الدخول وهكذا من خلال ما سبق يمكن تسجيل الدخول في العنوان الوطني عبر النفاذ بثلاثة خطوات الموضحة أعلاه.

نظام العنوان الوطني “سُبل” المنصة المعتمدة لتسجيل عنوان وطني جديد او تحديثه، يوفر مزايا دخول الافراد والشركات وخدمات الحكومة للاستفادة من الخدمات المقدمة وهي عديدة مثل طلب إثبات عنوان وطني، كما يمكنك من العثور على عنوانك مختصراً حيث يكون مكوناً أربعة احرف وأربعة ارقام فقط، ولمعرفة تسجل الدخول برقم الهوية في العنوان الوطني يرجى إتباع ما يأتي من خطوات للتواجد في منصة سبل عبر رابط العنوان الوطني الرسمي في المملكة العربية السعودية

رابط العنوان الوطني سبل تسجيل الدخول برقم الهوية

الذهاب الى الموقع الالكتروني للعنوان الوطني على الرابط https://splonline.com.sa

اضغط على دخول يمين أيقونة تسجيل

إختيار نوع الحساب من بين الاختيارات

إضافة بيانات التسجيل وهي

اسم المستخدم او رقم الهوية او رقم الإقامة

كلمة السر

الرمز المرئي في الصورة أمامك.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

ويعتبر الرابط المحدث وحده الذي سيضمن دخولك في العنوان الوطني.