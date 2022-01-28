بيان عاجل من شركة النفط اليمنية في صنعاء
قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي احتجز سفينة وقود جديدة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.
وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز السفينة (Eships Barracuda) التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والتي تحمل كمية4,022 طنا من مادة الديزل.
وأشار إلى أن قوى العدوان قامت باقتياد هذه السفينة قسرا إلى قبالة سواحل جيزان رغم حصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية.
ولفت المتوكل إلى أن عدد السفن المحتجزة ارتفع إلى تسع سفن مشتقات نفطية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بيان عاجل من شركة النفط اليمنية في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.