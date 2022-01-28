نتائح التحقيق تنتظر اللاعب المصري.. مصطفى محمد يثير الجدل

حالة من الجدل أثارها مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأول والمحترف ضمن صفوف فريق غالطة سراي التركي، بعد تورطه في قضية تزوير لأداء امتحانات أحد المعاهد.

اللاعب صاحب الـ24 عامًا الذي يتواجد منذ أسابيع في الكاميرون رفقة منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا، تردد اسمه خلال الساعات الماضية بعد إلقاء القبض على شباب يؤدي امتحانات نصف العام بدلًا منه.

الواقعة التي تصدرت المشهد الإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصًة بعد اقتياد الشاب المتهم إلى مركز الشرطة واعترافه بالتزوير لمساعدة صديقه ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة.

وجاء هذا تزامنًا مع إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا رسميًا تعلن من خلاله بدء التحقيقات في الواقعة.

عقوبات منتظرة

وكشف المحامي بالاستئناف والخبير القانوني علي سليمان، النقاب عن العقوبات المنتظر أن توقع على اللاعب الدولي مصطفى محمد والشاب المتهم بالتزوير وانتحال الصفة.

وقال سليمان في تصريحات لـ"سكاية نيوز عربية" إن الشاب ستوجه له تهمة التزوير المقدر عقوبتها بالحبس لمدة سنة، فيما سيتهم مصطفى محمد بالاشتراك بالتحريض.

وأضاف المحامي بالاستئناف خلال حديثه أن عقوبة المشترك بالتحريض تكون مثل عقوبة الفاعل، وهي الحبس لمدة سنة.

وأردف: "ليس ضروريًا أن يعترف المتهم بتحريض الشريك فهو أمرًا يراه القانون منطقيًا ولا يحتاج لاعتراف، ما الدافع وراء ارتكابك للجريمة إلا إذا كان بالاتفاق، هما طرفي الجريمة الفاعل الأصلي والشريك بالتحريض".

وأتم: "مصطفى محمد تنتظره نتائج التحقيق كما تنتظره نتائج التحقيق الإداري في وزارة التعليم العالي، والتي تصل للفصل النهائي.

يذكر، أن معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت الذي شهد حدوث الواقعة، قد أصدر قرارًا بإلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري للاعب مصطفى محمد.

استياء في تركيا

وسلط الإعلام التركي الضوء على أزمة مصطفى محمد، إذ أبدت التقارير المنشورة استياء من تصرف مهاجم غالطة سراي.

وعلقت صحيفة "أهابر" على الواقعة بأنه تم اعتقال صديق اللاعب مصطفى محمد، والأخير ينتظر فتح التحقيقات معه بشأن الواقعة، كما تساءلت عن موقف نادي غالطة سراي من الأمر.

وأكدت محطة "إن تي في سبور" التلفزيونية أن مصطفى محمد بات في أزمة كبيرة بعد أن قرر الاستعانة بصديقه ليذهب إلى الامتحان الذي كان عليه أن يخوضه بدلًا منه.

وأتمت المحطة قائلًة: خطة اللاعب الدولي لم تنجح، إذ تم احتجاز صديقه، والذي اعترف بالفعل بأنه كان يحاول مساعدة المهاجم الدولي الذي يمثل مصر في بطولة قارية.

وأشارت صحيفة "فاناتيك" إلى أن مصطفى محمد ينتظره فتح التحقيق بعد العودة إلى مصر بعد أن أرسل أحد اصدقائه لأداء الامتحان الأكاديمي بدلًا منه.

تأثير على مستواه

"الواقعة لن تمر دون أن تترك أثرًا في مصطفى محمد"، هكذا بدأ الناقد الرياضي وعضو رابطة النقاد الرياضيين المصرية، علي نُصير حديثه عن أزمة مصطفى محمد.

وقال نصير في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" إن الحادثة أصبحت قضية رأي عام وإذا تعرض مصطفى محمد لعقوبة الحبس كما هو منتظر قانونًا، سيصبح مستقبل اللاعب في مهب الريح، وسيخسر مشواره الاحترافي بالتأكيد".

وأتم: "وبالتأكيد خلال الوقت الراهن اللاعب يعاني من القلق والتوتر بشأن تلك الأزمة ولحين اصدار الحكم النهائي في القضية سيكون مستوى اللاعب مختلف نتيجًة لانشغاله بالواقعة وما قد يترتب عليها".

واختتم: "ومع هذا أتمنى أن يستطيع مصطفى محمد التركيز في الملعب بشكل كامل، وإبعاد تلك الأزمات عن تفكيره حتى يواصل نجاحه وتألقه سواء مع الفراعنة أو مع فريقه غالطة سراي".