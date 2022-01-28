لافروف: روسيا لا تريد الحرب.. لكن لا يمكن السماح بتجاهل مصالحنا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تسعى وراء الحرب فيما يتعلق بملف أوكرانيا، بيد أن موسكو لا تستطيع أن تسمح بالتجاهل المتعمد لمصالحها.





وقال لافروف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- "إذا كان ذلك يعتمد على الجانب الروسى، فلن تكون هناك حرب.. نحن لا نسعى وراء اشعال الحرب.. ولكننا لن نسمح أيضا برفض مصالح بلادنا المشروعة أو حتى تجاهلها". وتنفى روسيا أن تكون لديها أى خطط للغزو لكنها تقدمت الشهر الماضى بقائمة طويلة من المطالب الأمنية من الغرب، من بينها عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى العسكرى "الناتو". ورفضت الولايات المتحدة هذا المطلب الرئيسى، بينما عرضت على موسكو ما وصفته بـ "طريق دبلوماسى جدى إلى الأمام".

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