عاجل.. البنتاجون: الحرب ستكون مرعبة إذا اندلعت فى أوكرانيا

وذكر ميلى خلال مؤتمر صحفى: "الولايات المتحدة ليس لديها أى أنظمة أسلحة قتالية هجومية، ولا أى قوات دائمة ولا قاعدة فى أوكرانيا"، بحسب وكالة "سبوتنيك".
وأضاف: "دورنا محدود من حيث أننا نساعد فى التدريب، وتقديم المشورة والمساعدة فى التكتيكات والتقنيات والإجراءات، ونشارك فى التطوير المؤسسى لوزارة الدفاع الأوكرانية".
وادعى ميلى أن التشكيلات الروسية القريبة من أوكرانيا امتدت إلى ما وراء القوات البرية والجوية والبحرية لتشمل الحرب الإلكترونية والقدرات اللوجستية، حسبما ذكرت "رويترز".
وأشار إلى إن أنواع القوات الروسية المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية، إذا أطلق العنان لها، فسيكون ذلك "أمرا خطيرا" و"مرعبا"، مضيفا أنه الانتشار العسكرى الأكبر لروسيا منذ الحرب الباردة.
وقال الجنرال الأمريكى إن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، وإنها تعتبر الهجوم على أحد الحلفاء هو هجوم ضد الجميع، مضيفا إذا بدأت الحرب "سيعانى السكان المدنيون بشكل هائل".
وأضاف ميلى إن واشنطن تشجع "روسيا بقوة على التراجع"، متابعا أن سياسة الولايات المتحدة هى الاستمرار فى دعم أوكرانيا مستقلة، والتى تملك الحق فى ذلك.
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