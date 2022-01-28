احتجاج سائقى الشاحنات فى كندا بسبب قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تصل قافلة من سائقى الشاحنات وأنصارهم إلى العاصمة الكندية أوتاوا، غدًا السبت للتظاهر، حيث تعامل رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، مع المجموعة باعتبارها "طرفًا صغيرًا" يحمل "آراء غير مقبولة" ولا تعكس غالبية الكنديين.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، بدأت كندا مطالبة سائقى الشاحنات القادمين من الولايات المتحدة بالتطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد. وأولئك الذين لم يتم تطعيمهم - والذين يُعتقد أنهم يشكلون أقل من 15% من سائقى البلاد - مطالبون بالحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

وسجلت كندا 2.93 مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" و32 ألفًا و600 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتضم القافلة، التى غادرت فانكوفر، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أكثر من 275 ألف مؤيد على شبكات التواصل الاجتماعى، وحوالى 40 ألف من المؤيدين على تطبيق المراسلة المشفر "تيليجرام" وجمعت 5.5 مليون دولار كندى من 70 ألف تبرع.

وأعلن الموقع، الذى يتم جمع التبرعات عبره "جو فاند مى"، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها جمدت الأموال حتى تتمكن من تحديد كيفية توزيع الأموال مع المنظمين؛ إذ هناك قلق تجاه سرعة جمع الأموال وعدم تحديد هوية المتبرعين.

وتسلّط القافلة الضوء على الطريقة التى أصبحت بها تدابير الصحة العامة؛ مثل قرارات إلزامية اللقاح، ترتبط بشكل متزايد بالانقسامات السياسية. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى دعوات بأن تتحول المطالب إلى إلغاء جميع تدابير الصحة العامة، بل ووصلت إلى الإطاحة بحكومة جستن ترودو.

وبدأ حزب المحافظين المعارض فى استغلال القافلة بشكل سياسى؛ إذ أعلن زعيم الحزب، أيرين أوتول، عن عزمه اللقاء بسائقى الشاحنات فى أوتاوا. كما أن العديد من أعضاء ومؤيدى حزب المحافظين – الأغلبية منهم يرفضون إلزامية اللقاح – دعموا القافلة بشكل علنى.

وإحدى المجموعات الرئيسية التى تقف وراء الاحتجاج، هى منظمة "الوحدة الكندية" التى عارضت ما وصفته بقواعد كوفيد-19 "غير الدستورية".

ونشرت المجموعة مؤخرًا "مذكرة" على موقعها على الإنترنت، قائلة إن الأعضاء يخططون لتقديمها إلى السياسيين فى مبنى البرلمان. وتدعى المجموعة أن رئيس مجلس الشيوخ والحاكم العام سيوقعان على الوثيقة لإنشاء لجنة حاكمة، التى يزعمون أنها ستعمل على إلغاء قرار إلزامية اللقاح.

كما تلقت المجموعة دعمًا من دونالد ترامب جونيور وإيلون ماسك. ونشر نجل الرئيس الأمريكى السابق مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يدعم سائقى الشاحنات لـ "محاربة التمييز الطبى"، بينما غرد الملياردير إيلون ماسك يوم أمس الخميس: "سائقو الشاحنات الكنديون يحكمون".