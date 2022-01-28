نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443؛ تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد من قبل وزارة الموارد ثم أعلنت عن إتاحة التسجيل به وذلك حتى يتم العمل به في جميع الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي، ومن خلال التالي نقدم لكم خطوات التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التَسجيل جديد في برنامج الضمان الاجتماعي المُطور عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة الدعم والحماية. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وغيرها. إنشاء كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على تسجيل. سيتم ارسال رسالة قصيرة عبر الجوال تحتوي على رمز التفعيل. ثم يتم إرسال إشعار بإتمام التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية لابد من الانتباه إليها من قبل المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم والاستفادة منه وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ولكن باستثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي وكذلك الأرملة أو المطلقة الغير سعودية التي لديها أبناء سعوديين.

الأرامل والأيتام والمعاقين الذين يمتلكون بطاقات تنقل.

يشترط أن لا يقل الدخل عن الحد الأدنى المحتسب وهو 1100 ريال للموظف و550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب ألا يكون المتقدم مقيم بأي دار إيواء أو موجود بالسجن.

في حالة إن كان للعائل أكثر من أسرة فتكون كل أسرة على حدة وتأخذ راتب مستقل.

ألا يكون للفرد أملاك ذات قيمة عالية.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الجديد

يتم الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق الخطوات التالية :

الانتقال إلى منصة الدعم والحماية.

النقر على الخدمات الإلكترونية من القائمة.

اختيار الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي.

تدوين رقم السجل المدني.

النقر على استعلام.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443، كما وضحنا لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.