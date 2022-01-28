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عمر شويل - جدة شروط تقديم وظائف جامعه الملك عبد العزيز اعلن جامعه الملك عبد العزيز في الفترة الأخيرة عن توفير عدد من الوظائف بنظام الدوام الكامل بالوظائف الإدارية وصحيه والتقنية للنساء والرجال مع توفير التقديم بشكل إلكتروني بالكامل للذين يحملون شهادات الثانوية العامه والدبلوم والبكالوريوس أيضا وسافر تعرف من خلال هذا المقال علي الروابط الخاصة بالتقديم والأوراق المطلوبة.

جامعه الملك عبد العزيز

تأسست هذه الجامعة في عام 1967 ميلاديا الموافق للعام 1387 هجريا وتم تشغيل الدراسة فيها في العام التالي وتعتبر هذه الجامعه من اهم الجامعات الموجودة في السعودية فتعتبر هي الجامعة الوحيدة التي بدأت مشوارها كجامعه أهلية فهي قائمه على فتحه عده تخصصات واثقه للرسوم معينه وذلك كان في عهد الملك عبد العزيز ثم أصبحت بعد ذلك جامعه حكوميه مجانيه للطلاب السعوديين بالإضافة أيضا إلى أبناء المواطنات السعودي السعوديات المتزوجات من رجال أجانب مش تم اختيار هذه الجامعة في عام 2020 من ضمن ثلاث جامعات سعوديه لا تكون جامعه مستقله منديل وأكاديميا وإداريا وفق لنظام الجامعات الجديد.

تقديم وظائف جامعه الملك عبد العزيز

في الفترة الأخيرة أعلنت جامعه الملك عبد العزيز عن توفير عدد من الأماكن الوظيفية يصل إلى 271 وظيفه وتشمل هذه الوظائف وظائف صحيه وظائف إدارية ووظائف تقنيه وذلك للرجال والنساء من الذين يحملون شهادات الثانوية العامه والدبلوم والبكالوريوس وسوف يكون التعاقد بنظام الدوام الكامل و يبدأ التسجيل من يوم الثلاثاء 22/6/ 1443 هجريا الموافق 26 يناير 2022 و يستمر التقديم حتى يوم السبت 26 سته 1443 هجريه الموافق 29 يناير 2022.

تخصصات جامعه الملك عبد العزيز 2022

التخصصات المتاحه في الجامعه هي :

الفنيين :

فنى طبيب أسنان.

سكرتير طبي.

سجلات طبيه.

فني ترميز طبي.

فني تعقيم.

فني تمريض.

فني اشعه.

فني طوارئ .

فني معامل.

فني عمليات .

فني تخدير.

فني مكافحه عدوي.

فني تركيبات الاسنان.

فني في مجال الصيدله.

فني في فسيولوجية عصبيه.

الاخصائيين:

صيدلي.

مطور برامج تقنى.

اخصائي اداره خدمات صحيه ومستشفى.

اخصائي دعم فني تقضي .

الاخصائي في مجال الصيدله.

اخصائي برمجه الاجهزه الطبيه وهندستها.

اخصائي تخاطب.

اخصائي سمعيات .

اخصائي تعقيم.

اخصائي علاج طبيعي.

اخصائي معمل .

اخصائي علوم الاجنه .

اخصائي قسطرة قلبيه.

اخصائي في مجال تطوير موجات القلب.

اخصائي اطراف صناعيه.

اخصائي بصريات.

اخصائي اشعه.

اخصائي علاج وظيفي.

اخصائي علاج شعاع .

اخصائي تخطيط قلب .

اخصائي فيزياء طبيه .

اخصائي حماية بيئة.

وظائف أخرى

مراقب امن وسلامه.

باحث علمي.

تنسيق مواقع مساعد .

مترجم لغه اشارة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف جامعه الملك عبد العزيز

يجب على جميع الراغبين التقدم الى وظائف جامعه الملك عبد العزيز في توفير كافه الأوراق الأتية: