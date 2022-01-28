الاستعلام عن إيداع المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa وموعد عودة مقطوعة الضمان الاجتماعي من جديد عبر رابط منصة الدعم والحماية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويقوم الآلاف من الاسر السعودية بالبحث عن أخبار المساعدات المقطوعة عبر المنصة الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية على تويتر والإعلانات الجديدة للمعونات الإنسانية ومواعيد تسجيل البيانات وتحديثها عبر المنصة الجديدة التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

“بالرقم المدني” الاستعلام عن إيداع المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الجديدة

قامت منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن انتقال الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة الجديدة لها، حيث يكون تسجيل المساعدات المقطوعة ضمن خدمات الوزارة والتي تم تسجيلها في الأعوام الماضية والاستفادة من خدماتها للفئات المستحقة للدعم من ابناء المملكة، بينما أعلنت الوزارة عبر منصتها على تويتر الانتقال التدريجي لخدمات الوزارة من الرابط القديم إلى رابط جديد لمنصة الحماية الوطنية sbis.hrsd.gov.sa ومنها المساعدات المقطوعة.

منصة تسجيل واستعلام المساعدات المقطوعة الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانتقال إلى رابط جديد للتسجيل والاستعلام، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات جديدة لمستفيدي الوزارة من المحتاجين من عديمي الدخل الشهري أو ممن لديهم رواتب لا تكفيهم لأساسيات الحياة، وشمول كبار السن والمطلقات والأرامل وأصحاب التأهيل الشامل أيضا، ويكون مستفيدي المقطوعة ضمن مستفيدي الوزارة ويكون عليهم التسجيل الإلكتروني على الرابط الجديد.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن انتقال الخدمات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الوزارة للضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة على رابط منصة الدعم والحماية الجديد، ويستمر استقبال تسجيلات راغبي الحصول على دعم الوزارة حتى 23 مايو 2022، وكانت الوزارة تقوم بالسنوات الماضية بصرف مقطوعة الضمان حسب الحاجة لمرة أو مرتين بالعام، إلا أنها أعلنت أن لا موعد محدد لصرفها هذا العام، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الرقم الموحد للاستعلام عن المساعدات المقطوعة والتعرف على موعد الإيداع وهو 19911.