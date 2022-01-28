أول حالة شفاء من مرض السكري بالعلاج الجديد

يعتبر مرض السكري من الأمراض الأكثر انتشارا فهو يصيب الجميع من الأطفال والمراهقين والبالغين وأحيانا يصيب المرأة أثناء فترة الحمل فقط وقدم العديد من العلماء الكثير من الأبحاث والتجارب لمحاولة التغلب علي هذا المرض ونوضح هنا أعراض مرض السكر وأنواعه والعلاج الجديد لمرض السكري وهو علاج بالخلايا الجزعية ولكن من مخاطر العلاج بالخلايا الجزعية هو تناول مثبطات المناعة مما يجعل الفرد عرضه للإصابة بالأمراض ويتم التداوي بالعلاج الجديد للأفراد المصابين بطريقة خطيرة ويتم حقن المريض بالخلايا الجذعية تحت البطن عادة ولكن يمكن التغيير حسب رؤية الأطباء .

أعراض مرض السكر

لمرض السكر العديد من الأعراض التي يمكن من خلالها التوقع الإصابة بالمرض ومن أبرز هذه الأعراض كثرة التبول وكثرة العطش والشعور بعد الارتواء وفقدان الوزن الغير مبرر والشعور بالجوع الشديد وجفاف الحلق والتعب والضعف وعدم وضوح الرؤية الغثيان والقئ والعصبية وتقلبات المزاج .

أنواع مرض السكر

النوع الأول هو الناتج عن قلة أو توقف البنكرياس عن إنتاج هرمون الأنسولين وعادة ما يظهر هذا النوع في فترة الطفولة والمراهقة وعادة ما يكون علاج هذا النوع بأخذ حقن الأنسولين يوميا بانتظام .

النوع الثاني وهو عادة ما يظهر في من هم فوق سن الأربعين وفيه يفرز الجسم الأنسولين ولكن تكون الخلايا غير حساسة للهرمون ويمكن علاج هذا النوع من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة اليومية وبعض التغييرات في نمط الحياة .

وهناك نوع يأتي أثناء فترة الحمل وغالبا ما يتم الشفاء منه بعد الولادة .

علاج جديد وفعال لمرض السكر

العلاج الجديد بمثابة بشري وبارقة أمل لمرضي السكري من النوع الأول حيث كانت أول حالة شفاء لأمريكي يسمي بريان شيلتون ويبلغ من العمر 64 عاما حيث تم حقن للخلايا الجذعية في كبده فالعلاج الجديد عبارة عن الحقن بخلايا جذعية تتعدل فيما بعد لتقوم بدور خلايا بيتا في البنكرياس وتقوم بتكوين وإفراز هرمون الأنسولين والمريض الذي أجريت عليه التجربة قد انخفضت كمية الأنسولين التي كان يستخدمها بنسبة 91% بعد تلقي العلاج وتستمر حاليا متابعة المريض حتي التخلي تماما عن حقن الأنسولين.