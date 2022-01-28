نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازى يتم الآن الاستعلام عمها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم هذه عن طريق قيام الطلاب والطالبات بإضافة الرقم الامتحاني الخاص به، ويتم اتباع ذلك بعد أن تكشف الوزارة عن النتائج المتعلقة بالطلاب في جميع محافظات العراق، والتي يتم من خلالها تحديد الكليات العراقية التي يتأهل لها الطالب، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل ما يتعلق برابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل مفصل.

نتائج القبول الموازي

بعد أن كشفت الوزارة عن انتهاء من كافة أعمال المراقبة ومراجعة جميع البيانات التي تتعلق بجميع المتقدمين في نتائج القبول الموازي، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن كافة النتائج في شتى محافظات العراق مؤخراً، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن النتيجة بيوم السابع والعشرون لشهر يناير، لبداية الدراسة بالعراق، ومن وقتها وعمليات البحث مستمرة عن نتائج القبول الموازي، حتى يكون من السهل تنفيذها نظراً لإقبال عدد كبير من المتقدمين بالكليات العراقية، بعد أن حرصت الوزارة على أن تسهل كافة الإجراءات المتبعة من أجل الحصول على النتائج، وقد قامت الوزارة باستخدام التقنيات الحديثة، من أجل الاستعلام عن النتائج من خلال الطلاب، لتمنع التزاحم والتكدسات والتخفيف من الاختلاط بينهم، حتى لا ينتشر فيرس كورونا المستجد، وهذا من ضمن حرص الوزارة على سلامة وصحة الطلاب، فقد تم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي المفعل.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يجب أن يحصل الطالب على كافة النتائج التي تتعلق بالقبول الموازي حتى يتمكن من الالتحاق بالجامعات ، وحتى تتمكن من الحصول على ذلك يجب عليك اتباع هذه الخطوات من أجل الحصول على النتيجة أون لاين:

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

من ثم يتم النقر على خانة النتائج ويتم اختيار نتيجة القبول الموازي من بينهم.

من ثم يقوم الطالب بإضافة الاسم بالكامل والرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

النقر على خانة عرض النتائج وسوف تظهر لك بشكل مباشر.

جميع النتائج التي تتعلق بالطالب وأحقية قبوله في الجامعات.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33