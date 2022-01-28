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عمر شويل - جدة بدأ الكثير من المواطنين بالبحث والتساؤل عن كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد الشهري المقدم لهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خاصة بعد إعلان الوزارة عن نتائج أهلية المستحقين من معاش الضمان والتصريح عن الأسماء المقبولين الجدد المسجلين في الضمان الاجتماعي عبر موقع الوزارة الرسمي، بالإضافة لاستعداد الوزارة لتطبيق القانون الجديد للضمان الاجتماعي الجديد، لذا يرغب المستحقين من معاش الضمان بمعرفة قيمة الراتب الشهري الخاص بهم، في مقال اليوم سوف نقوم بذكر كافة التفاصيل حول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستحقين من معاش الضمان الشهري، بعد المراجعة الجيدة للشروط المحددة للتسجيل في معاش الضمان.

معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن دعم مادي شهري مقدم للأسر المستحقة له بعد توافر فيهم الشروط المطلوبة وقبولهم في عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وهذا يعد خدمة من خدمات الحكومة السعودية للمواطنين من أجل معاونتهم على التعايش في ظل الغلاء الذي يشهده العالم بأكمله في الفترة الراهنة.

كما ذكرنا فإن إجابة سؤال كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد ليست بالقيمة الثابتة وإنما هي نسبية من أسرة لأخرى وسبب ذلك يرجع لاختلاف عدد الأفراد بالزيادة أو النقصان.

وقامت بتوضيح ذلك في ظل جدول خاص بمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد والذي سنقوم بذكره في الفقرة التالية.

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بعد الإعلان عن المقبولين في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر موقع الوزارة الرسمي، يبحث المستحقين عن قيمة المعاش الشهري الخاص بهم، لذا قامت الوزارة بتوضيح قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في جدول مبسط وفق عدد أفراد الأسرة، فيما يلي سوف نقوم بذكر الجدول الخاص بقيمة المعاش الشهري للضمان:

عدد الأفراد الاستحقاق الشهري الحد الشهري المانع للمعاش 1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 11 3840 7680 12 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

هذا راتب جميع الأسرة المستحقة لمعاش الضمان باختلاف عدد أفرادها، أما عن كيف يحتسب قيمة المعاش فهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية.

توفر الوزارة إمكانية الاستعلام عن الرصيد بوضع السجل المدني فقط لجميع المشتركين.

طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور

بعد الاطلاع على إجابة سؤال كم راتب الضمان الاجتماعي المطور والذي يختلف من أسرة مستحقة لأخرى بسبب الأفراد المكونة منها، بدأ المواطنون بالتساؤل كيف يتم احتساب قيمة المعاش الشهري؟

لذا فيما يلي سوف نقوم بشرح طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد في نقاط بسيطة:

أولًا يتم احتساب مجموع الدخل الشهري للأسرة المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.

ثانيًا يخصم نصف المجموع النهائي مع إضافة راتب جميع أفراد الأسر المستفيدة.

ثم يضاف للمجموع النهائي من دخل الأسرة إلى أي دخل ثانوي من المساعدات الأخرى المقدمة من قبل الحكومة.

بعدها يقارن بين كلًا من الدخل النهائي للأسرة مع قيمة الحد الأدنى من معاش الضمان الاجتماعي المستحقة له كما هو موضح بالجدول.

كما حددت الوزارة قاعدة تقول أن لعائل الأسرة 1100 ريال سعودي و 550 لكل فرد منها.

هذه هي الطريقة الخاصة لحساب راتب الضمان الاجتماعي لأي أسرة مستحقة لمعاش الضمان، لكن هناك بعض الحالات الخاصة التي يمتنع نزول راتب الضمان الاجتماعي لها، في الفقرة التالية سوف نتعرف على هذه الحالات.

يمكن لجميع المشتركين القيام بعملية تحديث الضمان الاجتماعي عبر اربط مباشر كل شهر.

حالات إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي

بعد أن تعرفنا على كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وكيف يتم احتساب قيمته، هناك حالات خاصة لإيقاف نزول مستحقات الضمان لها، هذه الحالات تتمثل فيما يلي:

إذا فقد المتقدم أي من الشروط الخاصة بالقبول في الضمان الاجتماعي.

إدخال بيانات غير صحيحة أثناء التسجيل للمتقدم أو لأفراد أسرته.

لابد من تحديث البيانات بشكل دوري ومتسمر، إذا تأخر أي من المتقدمين عن التحديث يقف نزول المعاش له.

إذا خالف المتقدم الالتزام بخطة التأهيل لسوق العمل.

إذا اكتشف أن المتقدم غير عاجز عن العمل لكنه لا يرغب في البحث عنه.

هذه هي جميع الحالات التي يقف عنها نزول المستحقات الشهرية من معاش الضمان الاجتماعي، في الفقرة الآتية سوف نقوم ذكر طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد.