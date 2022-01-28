نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 51 فبراير 2022 للمواطنين المستحقين للدعم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 51 ، يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم الاقتصادية التي أطلقتها المملكة منذ العديد من السنوات من أجل مساعدة المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمعدوم للعيش حياة كريمة، في ظل الظروف الحالية وزيادة نسبة الضرائب وارتفاع الأسعار بالمملكة، وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن ظهور نتائج أهلية حساب المواطنين للمواطنين المستفيدين بالدعم، والذين سوف يصرف لهم مبالغ حساب المواطن يوم العاشر من فبراير 2022.

نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 51

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه صدرت نتائج الأهلية وأنه يمكن للجميع التأكد من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الالكترونية لحساب المواطن، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في العاشر من يناير الجاري 1.9 مليار ريال لدعم المواطنين المستحقة المكتملة طلباتهم، وكان قد بلغ عدد المواطنين المكتملة طلباتهم عن الشهر الماضي 10.4 مليون ما بين مستفيد وتابع، بالإضافة إلى صرف مبلغ 15 مليون ريال في صورة تعويضات عن الدفعة السابقة للمواطنين.

كيفية الاعتراض في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه هناك عدد من القنوات التي يمكن من خلالها التواصل ما بين المواطنين والبرنامج في حالة وجود أي تساؤلات أو استفسارات، وأيضًا في حالة الاعتراض على صرف المبالغ أو إيقاف الدعم، وغيرها من الاستفسارات المتنوعة، وتلك القنوات هي :

التواصل عن طريق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الإنترنت.

عن طريق رقم حساب المواطن الموحد 19912.

خدمة المستفيدين من دعم حساب المواطن عبر تويتر.

التواصل عن طريق صوتك مسموع.

حيث أكد المسؤولين عن البرنامج أن تلك القنوات كانت لها القدرة على علاج الملايين من المشكلات في الفترة الماضية من خلال كافة المنصات الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، حيث يتم مراجعة وتدقيق كافة المستندات التي يتم تقديمها والتحقق من الطلبات والإعتراضات عن طريقها.

موعد صرف حساب المواطن

كثرت التساؤلات من قبل العديد من المواطنين المستحقين لدعم حساب المواطن لمعرفة موعد صرف الدعم المستحق عن شهر فبراير 2022 للمواطنين المكتملة طلباتهم، حيث أنه من المقرر أن تصرف تلك الدفعة في العاشر من فبراير 2022 بدون أي تأخير، كما هو الحال في مواعيد الصرف التي تتم في العاشر من كل شهر ميلادي، على الرغم من أنه قد يتأخر يوم أو يومين أو يتقدم يوم أو يومين في حالة صادف يوم الصرف للدعم إجازة رسمية.