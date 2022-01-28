موعد استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات 1443 أمانة جدة إلكترونيًا عبر بوابة الأمانة

طلبات تعويض ملاك العشوائيات تم تحديد موعد بدء استقبالها إضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها والرابط الرسمي للتقديم من قبل أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للحصول على تعويض عن المناطق العشوائية التي تم إزالتها، وقد أعلنت أمانة جدة اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م الموافق 25 جمادى الآخر 1443هـ، أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر بوابة الأمانة الرقمية دون الحاجة لمراجعة المقر الميداني، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة أن التقديم سيتم إلكترونيًا للتيسير على المواطن اتمام الإجراءات وحفاظًا على التباعد الجسدي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

طلبات تعويض ملاك العشوائيات

في نفس السياق السابق ذكره فقد أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن بدء استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات هو يوم الأحد القادم الموافق 30 من شهر يناير 2022 الموافق 27 من شهر جمادى الآخر 1443هـ، والجدير بالعلم أن التعويضات التي سيتم صرفها ستكون على الأراضي المملوكة بصكوك موثقة شرعية فقط عن الأرض والأنقاض، أما الأراضي الأخرى الغير مملوكة بصكوك موثقة ستكون صرف التعويضات فيها عن الأنقاض فقط.

الأوراق الثبوتية الواجب تقديمها لتعويضات ملاك العشوائيات 1443

كذلك بالنسبة للأوراق المطلوب تقديمها لطلب تعويض عن إزالة المناطق العشوائية نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا صورة من صك الملكية أو الوثيقة.

كذلك يتم تقديم كافة البيانات الخاصة بالمالك.

أيضًا يتم تقديم الهوية الوطنية للمالك وتكون سارية.

كما يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية للوكيل وتكون سارية وأيضًا صورة من الوكالة الشرعية.

أيضًا يتم تقديم صورة فوتوغرافية للمبنى المزال بالكامل وتكون واضحة إن وجدت.

كذلك يتم تقديم صورة من فاتورة الكهرباء.

أيضًا يتم تقديم رقم توثيق المبنى.

في النهاية يتم تقديم صورة للموقع جوية إن وجدت.

رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لأمانة جدة وكيفية التقديم

في النهاية يتم اتقديم من خلال خطوات بسيطة إلكترونيًا على الرابط الرسمي كالتالي: