طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية visa.mofa.gov.sa

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، أعلنت عنه وزارة الخارجية السعودية عبر منصة التأشيرات، وتعتبر من أبرز وأهم الخدمات المقدمة لمواطني المملكة، نخص بالذكر كل المقيمين فيها ممن يريدون أن يحصلوا على معلومات تخص الطلب والإجراءات المتعلقة به، وهذا من أجل استقبال الوافدين إليهم من خارج المملكة، إذ أصبحت هذه الخدمة موجودة بشكل إلكتروني، ولن يحتاج المواطنين إلى الذهاب إلى مقر الجوازات في السعودية من أجل الاستعلام عنها. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية قد وضعت منصة التأشيرات في خدمة المواطنين باختلاف أنواعها، سواء كانت تأشيرة عمل أو زيارة وغيرها، كما يمكنهم أن يقوموا بمتابعة طلباتهم من خلالها، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية، تابعوا معنا التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

من بين أهم الخدمات التي يبحث عنها العديد من الناس في المملكة خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية التي أطلقتها وزارة الخارجية السعودية، ويمكن لكل متقدم أن يقوم بمتابعة كل الإجراءات والأخبار بخصوص طلباتهم التي قدموها من أجل الحصول على التأشيرة، وهذا من أجل استقبال الافراد المسموح له باستقدامهم واستقبالهم من أجل هذا الغرض، ويمكن الاستعلام عن الطلبات من خلال الخطوات التي سنذكرها لكم.

يجب أن يقوم المواطن بالولوج إلى موقع خدمات التأشيرات.

ثم يقوم بالذهاب إلى خيار الاستعلام من الصفحة الرئيسية.

ثم يختار طلب مقدم إلى وزارة الداخلية من بين الخيارات المتاحة.

يتعين عليه كتابة رقم الطلب، وكذلك رقم السجل الخاص به.

بعدها يجب أن يقوم المتقدم بكتابة الرمز الظاهر في الشاشة، وفي آخر خطوة ينقر على خيار “استعلم”.

ستظهر للمواطن السعودي كل التفاصيل المتعلقة بطلب التأشيرة الخاصة به.

شروط طلب الزيارة العائلية

حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر في المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارة عائلية، مع التنبيه على ضرورة وجودها جميعا دون نقصان أي شرط منها، وأهم شرط نذكره لكم هو: أن تكون إقامة المتقدم سارية لمدة ثلاث أشهر لا أقل من ذلك حين يقوم بتقديم الطلب، كما لا يجب أن يكون عمر الأبناء الذين يريد أن يحصلوا على زيارة عائلية أقل من 18.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، لا يجب أن يتزامن موعد تقديم الطلب مع الأوقات التي يمنع فيها التأشيرات، وهي أوقات الحج والعمرة. ويجب أن يكون جوازه ساريا منذ ستة أشهر بعد تقديم طلبه، وأن يسدد كل الرسوم المطلوبة للتأشيرة، وينال الموافقة التامة من صاحب العمل، ويقوم بالمصادقة على طلب التأشيرة من خلال الغرفة التجارية في السعودية، وأخيرا يجب أن يقوم بتقديم طلبه من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية.

طريقة طلب زيارة عائلية في السعودية

يبحث كل المواطنين السعوديين الذين يرغبون في معرفة طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وكيفية تقديم طلباتهم من خلال منصة التأشيرات التي وضعتها وزارة الخارجية السعودية، والتي استحدثتها بغية تسهيل الأمور على كل المواطنين الراغبين في استقدام الأفراد الوافدين من خارج المملكة، ويتم تقديم الطلبات من خلال باتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم:

أول خطوة هي الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية. يقوم بالضغط على أفراد، ثم يختار طلب زيارة عائلية للمواطنين أو المقيمين. يقوم بالموافقة على التعهد الذي يظهر له، ثم يتحقق من الهوية عبر النفاذ الوطني الموحد. يتوجب عليه إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور، رمز التحقق، ثم يضغط على تسجيل الدخول. ينقر على خيار التالي، ثم يختار بيانات الزوار ويحدد الغرض من الزيارة. يكتب الرمز ويضغط على “إضافة بيانات الزائر” بالإضافة إلى ذلك من الخطوات، يجب أن يقوم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في منصة التأشيرات، وهي: الاسم، تاريخ ومكان الميلاد. الجنسية، الديانة، رقم جواز السفر، نوع الجواز وتاريخ إصداره وانتهائه ومكان إصداره، المهنة، جهة القدوم، عدد مرات الدخول، البريد الإلكتروني. مدة الصلاحية باليوم، ثم ينقر على إضافة ويدرج الأشخاص المسموح باستخراج تأشيراتهم. ينقر على حفظ، ثم يستعرض الطلب. يراجع البيانات ثم يطبع الطلب ويقوم بتقديمه.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، كما ذكرنا لكم كامل تفاصيل الاستعلام وكيفية تقديم طلب التأشيرة. وهذا من خلال منصة التأشيرات التي وضعتها وزارة الخارجية السعودية لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.