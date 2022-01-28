وقال بيسكوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان المشروع قد تم تبنيه: "لا، اليوم كان هناك مناقشة للمشروع المعد، هناك تعليمات من الرئيس بوتين لوضع اللمسات الأخيرة ثم اعتماد العقيدة ".
وكان الرئيس الروسى بوتين قد أشار فى اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى فى وقت سابق من اليوم إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من عقيدة السياسة الخارجية، التى تأخذ بعين الاعتبار أحدث التغييرات فى السياسة الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: الرئيس الروسى يضع اللمسات الأخيرة على مسودة السياسة الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.