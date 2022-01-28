الكرملين: الرئيس الروسى يضع اللمسات الأخيرة على مسودة السياسة الخارجية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميترى بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعطى توجيهات بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة العقيدة الجديد للسياسة الخارجية الروسية بعد مناقشة الوثيقة فى مجلس الأمن القومى الروسى.





وقال بيسكوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان المشروع قد تم تبنيه: "لا، اليوم كان هناك مناقشة للمشروع المعد، هناك تعليمات من الرئيس بوتين لوضع اللمسات الأخيرة ثم اعتماد العقيدة ".

وكان الرئيس الروسى بوتين قد أشار فى اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى فى وقت سابق من اليوم إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من عقيدة السياسة الخارجية، التى تأخذ بعين الاعتبار أحدث التغييرات فى السياسة الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية.