ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في الشؤون الاجتماعية الإماراتية للحصول على الدعم

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الشؤون الاجتماعية يهتم قطاع كبير من المواطنين في جميع انحاء الامارات بالتسجيل في الشؤون الاجتماعية الإماراتية، حيث تهتم الشؤون الاجتماعية في الامارات بتقديم العديد من اشكال المساعدات المالية لبعض الفئات المستحقة في جميع انحاء الامارات بشكل عام، ويتطلب ذلك توافر بعض الشروط والضوابط الهامة بالإضافة الى بعض الأوراق الهامة التي تمثل أهمية في التأكد من الاستحقاق والحصول على الدعم المقدم، وفي هذا الاطار نستعرض من خلال هذه السطور الأوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل في الشؤون الاجتماعية الإماراتية تبعا لما أعلنته المؤسسة رسميا.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الشؤون الاجتماعية الإماراتية

حددت وزارة تنيمه المجتمع بعض المستندات والأوراق الهامة اللازمة لكي يتم التقديم للحصول على الدعم المالي المقدم من مؤسسة الشؤون الاجتماعية الإماراتية، حيث جاءت اهم هذه المستندات على النحو التالي.

صورة من الهوية الوطنية الإماراتية الخاصة بمقدم الطلب.

تقديم صورة من جواز السفر الخاص بالمتقدم.

صورة من خلاصة القيد.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت مصادر الدخل التي يحصل عليها المتقدم للحصول على الدعم، بالإضافة الى توضيح كافة الممتلكات الخاصة بالمتقدم ما اذا كانت أراضي او سكن او غيرها من الممتلكات.

الالتزام بتقديم كافة المستندات اللازمة لكل فئة من الفئات المستحقة للحصول على الدعم.

كيفية التقديم للحصول على دعم الشؤون الاجتماعية الإماراتية

وقد اتاحت الحكومة الإماراتية إمكانية التقديم بطلب الكترونيا للحصول على الدعم المقدم من مؤسسة الشؤون الاجتماعية من خلال الموقع الخاص بالدعم من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الذهين الى الموقع الرسمي الخاص بالحصول على مساعدات الشؤون الاجتماعية من خلال هذا الرابط https://www.mocd.gov.ae مباشرة.

يتم اختيار اسم المتقدم واسم العائلة بشكل صحيح.

تحديد الجنس الخاص بمقدم الطلب ومن ثم ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يتم ارفاق البريد الالكتروني الخاص بالمتقدم بالاضافة الى ارفاق رقم الهاتف بشكل صحيح.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم اختيار الموافقة على كافة الشروط والاحكام.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة عبر الموقع ومن ثم اختيار ايقونة التسجيل.

يتم بحث الطلب الخاص بالمتقدم ومن ثم الرد.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية