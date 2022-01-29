نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تقرير سمه الائتماني simah.com للقائمة السوداء برقم الهوية الوطنية طريقة طباعة تقرير سمة وسبب تعثرك مالياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تقرير سمه الائتماني simah.com برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال رابط موقع سما الرسمي simah.com للاستعلام عن المديونية إلكترونيا، وطريقة طباعة تقرير سمة وهي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي تأسست منذ ما يقارب 20 عاماً بهدف تحقيق الريادة في مجال المعلومات الائتمانية، ويجب الإشارة إلى أن سمة قد أصدرت منذ إنشاها ذذ6 مليون تقرير ائتماني، كما بلغ عدد المستهلكين في قاعدة بيانات سمة الائتمانية 18 مليون مستهلك سواء أفراد أو شركات، كما بلغ إجمالي التقييمات الائتمانية التي خلال العام المنقضي ما يناهز 7 مليون تقييم ائتماني، مما يؤكد أن المملكة السعودية تتصدر مؤشر المعلومات الائتمانية الذي تم إصداره من قبل البنك الدولي، وحصلت على العلامة الكاملة في هذا المؤشر.

طريقة طباعة تقرير سمة simah.com الاستعلام برقم الهوية الوطنية

وتجدر الإشارة إلى أن سمة التي تعمل في مجال قطاع تبادل المعلومات الائتمانية، حيث بلغت الحسابات الائتمانية في سمة ما يزيد عن 71 مليون حساب ائتماني في نهاية عام 2020م، مما يجعل من سمة صاحبة الدور الحيوي في إسهامها لتحقيق مستوى جودة للبيانات الائتمانية، وذلك بنسبة 99.67%.

الاستعلام عن تقرير سمه الائتماني simah.com للقائمة السوداء برقم الهوية

تتيح سمة خدمة الاستعلام عن برقم الهوية “رقم السجل المدني”، حيث يمكن زيارة موقع سمة مباشرة وإدخال رقم الهوية الخاص بالمُستعلم، وفي حال واجهتك أي صعوبات، أتاحت سمة خدمة الاستفسار بإرسال رسالة نصية على رقم: 510001، حيث سيصلك على الفور جميع المعلومات التي تستطيع من خلالها الاستعلام عن سمه ومعرفة تقريرك الائتمانية.

ما هو التقرير الائتماني

وتجدر الإشارة إلى أن سمة بعد تواجدها على الساحة المحلية تسعى جاهدة إلى تواجدها على الساحة الإقليمية من خلال التكامل الائتماني إقليمياً، وذلك عن طريق الاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، وذلك عبر تبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن ننوه إلى مدى حرص سمة على حقوق المستهلك في نظام المعلومات الائتمانية، ولدى سمة مركز للعناية بالعملاء، والذي يقوم بتوفير كافة الخدمات للعملاء بأفضل الطرق.

موقع سما للمديونيات كيف تستفيد من تقرير سمة

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن المعاملات الخاصة بالاقتراض برقم الهوية من خلال الاتصال على الرقم: 8003010046، كما يمكن الاستعلام عن السجل الائتماني عن طريق الرسائل النصية للتعرف على القائمة السوداء في سما، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الصفحة الرسمية على توتير.

كيف اعرف أني في سما