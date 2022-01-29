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عمر شويل - جدة نظام نور وخطوات التسجيل للنقل المدرسي 1443، استكمالاً لخطة تيسير جميع الخدمات التعليمية والتي إليها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية، فلقد قدمت الوزارة خدمة النقل المدرسي لجميع الطلبة بمختلف مراحله التعليمية من وإلى المدرسة، كما أوضحت وزارة التعليم انه يلزم على جميع أولياء الأمور زيارة موقع نور الرسمي واتباع الخطوات اللازمة من أجل تسجيل أبنائهم الطلبة للحصول على تلك الخدمة “النقل المدرسي لولي الأمر 1443”.

خطوات النقل المدرسي لولي الأمر 1443

الدخول الإلكتروني عبر الربط الرسمي لموقع نور التعليمي

تسجيل الدخول من خلال تعبئة كافة الحقول الفارغة

التوجه إلى القائمة يمين الشاشة

النقر على خدمة النقل المدرسي

الضغط على خانة طلب نقل

اتبع جميع الخطوات المراد اتباعها

وقد تصل مدة الموافقة على طلب النقل إلى ثلاثة أيام.

شركة التطوير للنقل المدرسي 1443

لقد أكدت شركة التطوير للنقل المدرسي لعام 1443 انه تتبع كافة الإجراء الاحترازية من تعقيم بصفة دورية والحرص على التباعد الاجتماعي وكذلك الحرص على إرتداء الكمامات من قبل جميع الطلبة وكذلك مشرفين اتوبيسات النقل، وهذا كله من أجل الحرص على سلامة وصحة جميع الطلبة والطالبات، وما يجب ذكره ان شركة التطوير قد قامت باستقبال طلبات النقل منذ يوليو الماضي.

رسوم النقل المدرسي لعام 1443

لقد حددت شركة التطوير الرسوم اللازم سددها على من تم الموافقة على طلب النقل، وهي بمقدار 200 ريال سعودي على مدار العام الدراسي بأكمله، على أن يتوجه ولي الأمر إلى الحساب البنكي الإلكتروني الخاص به من خلال تطبيق بنك، واختيار سداد الفاتورة وإلى المبلغ المطلوب، كما أوضحت الشركة أن ترجع أولوية الموافقة على طلبات النقل على الطلبة الذين يقنطون في مساكن بعيدة عن المقر التعليمي، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أيضا ان جميع الطلبة والطالبات الذين يندركون تحت قائمة الضمان الاجتماعي وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة انهم معفيين جميعا من سداد رسوم النقل.

العودة الحضورية لجميع الطلبة والطالبات 1443

ولقد اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودي العودة حضورية لجميع الطلبة بداية من مرحلة رياض أطفال حتى المرحلة الثانوية، مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة جميع الطلاب.