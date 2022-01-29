استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - ففى فرنسا، أعلن معهد الصحة العامة تسجيل 263 حالة وفاة، و353 ألفا و503 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 المنصرمة؛ ليصل إجمالى الوفيات المسجلة فى البلاد حتى اليوم إلى 130 ألفا و278 حالة، وإجمالى الإصابات 18 مليون و476 ألفا و227 إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 277 حالة وفاة، و89 ألفا و176 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من ماتوا فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 155 ألفا و317 شخصا، بينما يبلغ إجمالى من كُتب (كوفيد-19)، فى شهادات وفاتهم كأحد أسباب الوفاة 176 ألفا و813 شخصا، ووصل العدد التراكمى للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء 16 مليون و333 ألفا و980 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية رصد 378 حالة وفاة، و143 ألفا و898 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة؛ لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى إيطاليا إلى 145 ألفا و537 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية 10 ملايين و683 ألفا و948 إصابة.

وفى البرتغال، أبلغت السلطات الصحية عن 44 حالة وفاة، و63 ألفا و833 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ إجمالى الوفيات المسجلة هناك 19 ألفا و788 حالة، وإجمالى الإصابات مليونى و507 آلاف و357 إصابة، بينها أكثر من 579 ألف إصابة نشطة حاليا.

وسجلت كرواتيا 9924 إصابة ووفاة 65 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 919 ألفا و598 مصابا، والوفيات إلى 13 ألفا و690 حالة.

وسجلت لاتفيا 8682 إصابة ووفاة 9 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 372 ألفا و503 مصابين، والوفيات إلى 4855 حالة.

وسجلت الدنمارك 50 ألفا و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأفاد المركز وزارة الصحة الدنماركية أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى مليون و567 ألفا و720 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 3700 حالة وفاة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 17 ألفًا و284 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة الإصابات إلى مليون و636 ألفًا و868 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 13 ألفًا و459 حالة عقب تسجيل 42 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 22 ألفا و362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليون و890 ألفًا و297 إصابة.. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 107 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفا و195 حالة، حسبما ذكرت صحيفة /كاثميرينى/ اليونانية.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 31 ألفًا و724 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و146 ألفًا و558 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات إلى 59 ألفًا و857 حالة عقب تسجيل 60 حالة وفاة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 3564 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة الإصابات إلى 647 ألفًا و73 إصابة كما بلغت حصيلة الوفيات 8683 حالة عقب تسجيل 19 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الآسيوى، سجلت فيتنام 14 ألفا و929 إصابة ووفاة 141 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و218 ألفا و137 مصابين والوفيات إلى 37 ألفا و432 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية بوفاة 7 أشخاص، وتسجيل إصابة 9 آلاف و905 آخرين بالفيروس التاجى، ليصل إجمالى الوفيات المسجلة فى إندونيسيا حتى اليوم إلى 144 ألفا و268 حالة، وإجمالى الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 4 ملايين و319 ألفا و175 إصابة.

وفى بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و762 ألفًا و771 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفًا و308 حالة عقب تسجيل 20 حالة وفاة.

وفى بروناى سجلت السلطات الصحية 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و293 إصابة، بينما توقفت حصيلة الوفيات عند 59 حالة.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة الوفيات فى البلاد إلى 15 ألفًا و386 حالة وفاة.

وفى سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 5554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 338 ألفًا و625 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 853 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وإفريقيًا، فى كينيا، سجلت السلطات الصحية 193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد الإصابات 321 ألفًا و111 إصابة، بينما سجلت البلاد 11 حالة وفاة؛ ليصل إجمالى الوفيات 5578 حالة.

وفى جنوب إفريقيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3789 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 3 ملايين و598 ألفًا و288 إصابة. كما سجلت السلطات الصحية 47 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 94 ألفا و784 حالة.