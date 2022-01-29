“بالرقم الامتحاني” موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية العراقية moedu.gov.iq

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 ، ازداد بحث طلبة وطالبات العراق عن موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022، وذلك بعد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي عن نتائج القبول، وقد ازدادت مؤشرات البحث من قبل الطلاب يبحثون على مختلف محركات البخث يريدون الوصول إلى رابط موقع نتائج القبول الموازي التابع لوزارة التربية العراقية ويرغبون في معرفة خطوات الاستعلام عن النتائج، وقد خصصت وزارة التربية العراقية موقعًا من أجل الاستعلام عن النتائج عبر الشبكة، دون الحاجة إلى للذهاب للمدرسة والاستعلام عن النتيجة، حيث رغبت الوزارة في منع التجمعات والتزاحم بالمدارس بأبسط الطرق وأسهلها.

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

مؤخرًا قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج القبول الموازي بشكل علني على موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن قبول عدد من الطلاب ما يبلغ 22 ألف طالب وطالبة بالعام الحالي في مختلف الجامعات العراقية، وكان من بينهم 3500 ألف طالبة وطالب من الأعوام الماضية، وقد خصصت موقع نتائج القبول من أجل إتاحة النتائج عليه، بحيث يستعلم الطلاب من منازلهم على النتيجة، وسوف نذكر لكم في الفقرة القادمة ونستعرض مع حضراتكم خطوات استخراج النتيجة من الموقع بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بإمكان الطلاب زيارة موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والعراقية، وتأتي الخطوات كالتالي:

في البداية ينبغي زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. يختار الطالب أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2021-2022.

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني الخاص به.

قم بتسجيل المحافظة التابع لها، ثم انقر على خانة عرض الدرجات.

وللعلم أن النتائج المعلنة تكون بالاسم الرباعي ورقم امتحان الطالب وتظهر النتائج داخل صندوق التعليقات بالأسفل، وما على الطلاب سوى استخدام هذه الخطوات للحصول على النتيجة الخاصة بالقبول الموازي، مع العلم أن الطلاب مازالوا يبحثون عن النتائج ويريدون الوصول للكلية الذي تم ترشيحهم لها، وذلك لأن العام الدراسي الجديد بالعراق بدء يوم الخميس الماضي الأمس الموافق السابع والعشرون من شهر يناير لعام 2022.