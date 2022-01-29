نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية الاستعلام عن التعاميم الامنيه وانواع الخدمات التي تقدمها أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الداخلية الاستعلام عن التعاميم الامنيه حيث أن هذه التعاميم الامنيه هي كل مخالفة قد تم فعلها سواء كان من المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة مثل الهروب من تنفيذ أحكام أو غيرها من المخالفات ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على الطرق المختلفة للاستعلام عن التعاميم الامنيه

وزارة الداخلية الاستعلام عن التعاميم الامنيه

من الممكن أن يتم الاستعلام عن التعاميم الامنيه ببعض الخطوات البسيطة والميسرة إلكترونياً وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية.

بعدها يتم الدخول على خدمات ديوان الوزارة ويتم من خلالها الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن التعاميم.

ثم بعد ذلك يتم التحويل المباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر وذلك بتدوين كل من اسم المستخدم وكلمه المرور.

ثم يتم بعد ذلك الانتقال المباشر إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام عن التعاميم وبعدها يتم تدوين كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مثل (رقم الجوال الخاص بالمستعلم، رقم الهوية الوطنية).

وبعدها يتم تدوين كود التحقق في المكان المخصص لذلك وبعدها النقر على زر عرض.

وأخيراً يتم ظهور جميع البيانات المطلوبة عن التعاميم الامنيه.

أنواع التعاميم الامنيه التي يمكن أن يستعلم عنها برقم الهوية الوطنية

يوجد أنواع مختلفة من التعاميم الامنيه التي من الممكن أن يتم الاستعلام عنها وذلك إما أن يكون بواسطة منصة أبشر الإلكترونية أو بواسطة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وهذه الأنواع تتمثل في الآتي:

الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين.

وأيضاً الاستعلام عن جميع البيانات التي تخص المواطنين والتابعين والعاملين والمقيمين.

الاستعلام عن البصمة

استلام القادمات من أجل العمل.

وايضا يتم الاستعلام عن المخالفات المخالفات المرورية وأيضاً السرعة العالية في وقت القيادة.

الخدمات أيضاً التي تتعلق بالاحوال المدنية.

طلب مستندات بدل فاقد.

الانتربول السعودي.

ما يخص الاستقدام.

ويمكن الاستعلام عن خدمات التابعين.

الاستعلام عن مدى صلاحية الأمين الخاصة بالمركبات.

كما انه من الممكن ايضا الاستعلام عن التفويضات الخاصة بالمركبات وتفويضات القيادة.

الاستعلام عن بلاغات تغيب العمالة المنزلية.

وصول العمالة وأيضاً الاستعلام عن خدمة البصمة.

التصاريح التي تخص الحج.

الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر الإلكترونية

تقوم بوابة أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات التي تهم كل من المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين في المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه الخدمات ما يلي:

الاستعلام عن الجوازات.

يتم تقديم خدمة إلغاء تأشيرات الدخول نهائياً.

كما أن بوابة ابشر تعمل على تقديم خدمة تجديد وإصدار الإقامة.

خدمة إلغاء وإصدار التصاريح.

الحصول على البيانات التي تخص سجل السفر والجوازات.

تقدم بوابة أبشرخدمة تعديل المهن.

كما تقدم بوابة أبشر الالكترونية إصدار جوازات السفر.

وايضا إصدار تأشيرات الخروج والعودة.

الخدمات الرصيدية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

وفي الختام نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على وزارة الداخلية الاستعلام عن التعاميم الامنيه كما اننا قمنا بتوضيح أنواع التعاميم الامنيه التي يمكن أن يستعلم عنها برقم الهوية الوطنية وقمنا ايضا بالتعرف على الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر الإلكترونية.