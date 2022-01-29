معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني عبر وزارة التربية العراقية

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، اشتدت مؤشرات البحث الفترة الحالية من قبل الطلبة والطالبت الساعات القليلة الماضية يبحثون من مختلف المحافظات العراقية يريدون معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي وعلني على الجميع عن نتائج القبول الموازي، والجدير بالذكر أن نتائج القبول تظهر بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو عبر موقع نتائجنا، والجدير بالذكر أن مسؤولين بوزارة التربية العراقية صرحوا بارتفاع معدلات نسب النجاح عن العام الماضي، وقد وضحوا أيضًا بأن عملية استخراج نتيجة القبول الموازي إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت لمنع التزاحم بين الطلاب والحرص على سلامتهم ضد فيروس كورونا المستجد.

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

بإمكان الطلبة والطالبات بالعراق معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، وللعلم أن الوزارة قامت بوضع معايير من أجل قبول الطلبة والطالبات داخل الجامعات العراقية، حيث يتم القبول الموازي وفق قواعد وضوابط معينة، وقد انتظر الطلبة والطالبات ظهور النتيجة من مختلف الشعب، وذلك من أجل الالتخاق بالالتحاق بالكليات المناسبة للمجموع وفقًا للمجموع الكلي، ويبحث أكثر من 22 ألف طالب وطالبة عن نتائج القبول الموازي، حيث أعلنت الوزارة عن قبول 22 ألف طالب وطالبات بالجامعات العراقية هذا العام، وهؤلاء الطلاب الوقت الحالي يبحثون عن النتائج، وسوف نستعرض لكم في الفقرة القادمة خطوات الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل.

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

آلاف الطلاب الذي تم قبولهم بالجامعات العراقية يريدون الوقت الحالي الوصول إلى رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، وذلك ليتعرفوا على الكلية الذي تم قبولهم بها، ويمكن الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي:

في البداية ينبغي الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. يختار الطالب بعدها نتيجة القبول الموازي 2022 من قسم الخدمات الإلكترونية.

يقوم الطالب بكتابة بعدها رقمه الامتحاني واسمع الرباعي بالكامل.

يختار الطالب بعدها المحافظة التابع لها، ثم يضغط على عرض النتيجة.

ستظهر أمامه النتيجة باسمه كامل رباعي ورقمه الامتحاني ورقم الاستمارة الخاص به، ثم الكلية الذي تم قبوله بها.