تونس: ضبط 76 مهاجرا غير شرعى حاولوا عبور الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الداخلية التونسية -فى بيان اليوم الجمعة- أنها ضبطت 6 عمليات هجرة غير شرعية عن طريق التسلل أو المراكب، حيث تم ضبط مركب بحرى على متنه 11 مهاجرا بينهم 4 أشخاص مبلغ عن تورّطهم فى قضايا، وتمّ القبض على صاحب المركب، موضحة أن القوات بمنطقة الزهراء التونسية تمكنت من ضبط 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة فى عمليّات عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية.

وأضافت أن القوات ضبطت أيضا 12 مهاجرا غير شرعى بمنطقة نابل (بسواحل قربة) حاولوا عبور الحدود البحريّة، وضبط المركب، كما تمكّنت القوات بجربة (بسواحل حومة السوق) من ضبط مركب بحرى على متنه 13 مهاجرا غير شرعى.

وأوضحت أنه تم ضبط 8 مهاجرين غير شرعيين- بينهم شخصين يحملان جنسيّة أجنبيّة - بمنطقتى سيدى يوسف والكرنيش، مشيرة إلى أنه تم ضبط مركب صيد على متنه 26 مهاجرا غير شرعى يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة، بمنطقة صفاقس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العامة.