بايدن: سنرسل قوات إلى أوروبا الشرقية قريبا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن لصحفيّين لدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة فى بنسلفانيا شرقى البلاد: "سأرسل قوّات إلى أوروبا الشرقيّة ودول حلف شمال الأطلسى فى المدى القريب. ليس عددًا كبيرًا" من القوّات.

وشدّد بايدن مجدّدًا على أنّه لن يرسل قوّات أميركيّة إلى أوكرانيا التى ليست عضوًا فى التحالف العسكري.

وسيُشكّل إرسال قوّات إلى دول أوروبا الشرقيّة وسيلة إضافيّة للضغط على الرئيس الروسى فلاديمير بوتن، الذى تعتقد الإدارة الأميركيّة أنّه قد يشنّ هجومًا على أوكرانيا فى فبراير المقبل.

وينتشر أكثر من مئة ألف جندى روسى على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، الأمر الذى تعتبره واشنطن مؤشراً إلى اجتياح وشيك.