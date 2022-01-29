قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، السبت، في تغريدة على تويتر، إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا.

وأضافت الشركة أن التعليق جاء بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية". وسقطت عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي يوم الجمعة، مما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.