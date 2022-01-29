جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية, 45115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 437 حالة وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية, 45115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 437 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك أمس، بأن العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد بلغت أربعة ملايين و873561, فيما بلغ العدد الإجمالى للوفيات 305240.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 45115 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.