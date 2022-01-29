نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة وتاريخ إيداعها للمستفيدين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة وانباء عودتها تقدم الحكومة في المملكة العربيه السعوديه مساعده المقطوعة في جميع المستحقين من الوسائل الأكثر فقرا واحتياجا لتقدم لهم المساعدة المالية، ولكن هناك انباء أنها موقوفة لعدة أعوام، فقد أوضحت خدمة العملاء في الوزارة أنه سوف يتم استعادة خدمة المساعدة المقطوعة خلال الفترة القادمة، حيث هي الآن متوقفة فقط لجميع الأفراد المقبولين والمستحقين وقد ناشدت المتقدمين بوقف طلبات التسجيل لحين عودتها مرة أخرى.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

توضح الحكومة في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المساعده المقطوعه الإلكترونية، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمظاهر، حيث ذلك يسهل الكثير على الأفراد ويقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا فعليهم اتباع الخطوات التالية

الضغط على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة واختيار المساعدة المقطوعه من الصفحة الرئيسية

يضغط المتقدم على تسجيل دخول.

يكتب المتقدم كلمة المرور بشكل صحيح.

يملأ جميع البيانات المطلوبة منهم من الاسم ورقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق وغيرهم.

ثم تضغط على ايقونة الاستعلام عن المساعده المقطوعه سوف تظهر له جميع البيانات الخاصة به، والدعم الذي سوف يستحقه.

شروط الحصول على المساعده المقطوعه

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة، يتم لهم صرف المساعدة المالية وهم كالاتي

أن يكون سعودي الجنسية ومقيم على أرض المملكة بشكل دائم.

أن يكون من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا

ألا يكون للمتقدم دخل ثابت

أن يكون من ذوي الهمم ذوي الإعاقات الغير قادرين على العمل.

الا تكون لديه اي ممتلكات عقارية أو زراعية مسجلة بأسمه.

ألا يكون يعمل في أي قطاع حكومي أو خاص بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون قد تعرض إلى دار إيواء.

كما يشمل المساعده المقطوعه على السيدات الارامل والمطلقات اللاتي ليس لهن عائل.

يجب أن تكون لديها هوية وطنية سارية.

يجب أن يوفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح لأن سوف يتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة، ويمكن أن يتعرض إلى المعاقب القانونية إذا كانت المستندات غير مثبتة وصحيحة

أن يستطيع التقديم إلكترونيا بشكل صحيح.