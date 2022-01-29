موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي بالمملكة 1443

بعد اتباع النظام الجديد في التعليم السعودي، حيث أن العام الدراسي أصبح عبارة عن ثلاثة فصول دراسية بدلا من اثنين فقط، حيث تم تطبيق هذا القرار بعد بحث ظل مستمرا لمدة عامين، حيث عكف فيه القائمون على العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية وذلك تحقيقًا للخطة الموضوعة للنهوض بالتعليم وفقا للرؤية المستقبلية 2030 وفي هذا المقال نوضح لكم موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1443 والتقويم الدراسي بالكامل والذي تم تعديله من قبل الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية.

موعد اختبارات العام الدراسي 1443 في السعودية

بدأ هذا العام في نهاية شهر أغسطس تحديدا في يوم الأحد الموافق 29 من شهر أغسطس لعام 2021، الموافق 21 محرم 1443هـ، حيث بدأ انطلاق الدراسة من خلال منصات التعليم المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم السعودية وذلك للمرحلتين “رياض الأطفال والصفوف الأولى الابتدائية”، كما انتظم حضور طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، كما أن جميع المعلمين لجميع المراحل التعليمية يلتزمون بالحضور في المدارس وذلك تحت إجراءات احترازية مشددة.

موعد اختبارات الفصل الأول 1443

ظل الفصل الأول مستمرًا بداية من الأحد 21 من محرم 1443هـ لمدة أربعة عشر أسبوعًا دراسيا، حتى ينتهي بانتهاء كل الاختبارات المقررة لقياس المستوى التحصيلي للكتاب، سواء من خلال منصة مدرستي أو من خلال الاختبارات المقامة في المدارس، وذلك ابتداءً من التاسع من ربيع آخر الموافق 14 من شهر نوفمبر 2021م وذلك للاختبارات الشفوية ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ومن بعد تبدأ الاختبارات التحريرية في الثاني عشر من ربيع آخر 1443 الموافق السابع عشر من نوفمبر 2021م، ومن ثم يحصل جميع الطلاب على إجازة الفصل الدراسي الأول وتستمر لمدة 11 يوم فقط، وتكون العودة للمدارس في الفصل الثاني في يوم 1 جمادى الأول 1443هـ.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1443

سوف تبدأ الاختبارات النهائية المقررة للترم الثاني بالمملكة العربية السعودية في يوم الأحد الموافق 26 من رجب 1443 الموافق السابع والعشرون من شهر فبراير لعام 2022 م، حيث يقوم الطلاب بتأدية الامتحانات لمدة تستمر حتى عشرة أيام، حيث تبدأ الإجازة للفصل الدراسي الثاني في اليوم السابع من شهر شعبان 1443هـ، الموافق العاشر من مارس 2022م، وتظل مستمرة لمدة عشرة أيام أخرى قبل استئناف الفصل الدراسي الثالث.