وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي لحملة الثانوية ورابط التقديم

وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي، ذكرت مستشفي الملك فيصل عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة لحاملي الثانوية العامة فأعلى من الرجال والنساء وذلك تحت مسمي وظيفة كاتب بمدينة الرياض مع وجود عدد من المزايا التي يحصل عليها موظفي والعاملين بها حيث تعد مستشفي الملك فيصل التخصصي أحد أهم المستشفيات العلاجية في المملكة التي تقدم مستوي عالي من الرعاية الصحية المتكاملة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم الوصف الوظيفي للوظائف الشاغرة والشروط والمميزات ورابط التقديم:

الوصف الوظيفي للوظائف التي تم الإعلان عنها

القيام بأعمال الكتابة والمراسلات إلى جانب استلام الفواتير والشيكات والوثائق الأخري.

العمل على نسخ المعلومات من السجلات والقيام بتنظيم الملفات.

استخدام أجهزة الطباعة المكتبية في نسخ المستندات وطباعة الأوراق عليها.

القيام بالرد على المكالمات الهاتفية ونقل الرسائل وتوزيع البريد.

استخدام أجهزة الحاسب وذلك من أجل إدخال واسترجاع البيانات المحوسبة.

القيام ببعض الأعمال الأخري تحت المسمي الوظيفي المطلوب.

ما هي مزايا الالتحاق بوظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي

هناك عدد كبير من المميزات التي توفرها المستشفي للموظفين والعاملين بها ومن أهمها التالي:

الحصول المجاني على الرعاية الطبية المتكاملة لكل موظف وموظفة داخل المستشفي. الحصول على راتب مجزي هذا بالإضافة إلى تقديم بدل سكن ومواصلات. يوفر النادي الاجتماعي الخاص بالموظفين خصومات وتمويلات بدوف أي فائدة. تقديم عدد من المساعدات المختلفة كالمساعدة التعليمية والعمل على التطوير المهني للعاملين بالإضافة إلى توفير عدد من المرافق الترفيهية. توفير إجازات سنوية ومهنية وهذا بناءً على طبيعة العمل.

رابط وخطوات التقديم

بعد التعرف على المتطلبات والشروط والاطلاع على كل ما يخص الوظائف المعلنة يتم التقديم عليها من خلال الرابط والخطوات التالية:

الدخول على رابط التقديم لوظائف المستشفي.

الضغط ع register today وذلك لتسجيل حساب جديد.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على clerk من أجل اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها.

تعبئة الطلب الوظيفي وتسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر تقديم.

موعد ومتطلبات التقديم على الوظائف

أعلن مركز الأبحاث بمستشفي الملك فيصل عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة وأن التقديم على الوظائف متاحاً الآن حتي تاريخ 2/7/1443 ويتطلب من المتقدم أو المتقدمة التمكن من استخدام الحاسب الآلي وأن يكون متوسطة اللغة الإنجليزية معقول مع عدم اشتراط وجود خبرة وأنها متاحة لحاملي الشهادة الثانوية كحد تعليمي أدني.