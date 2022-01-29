نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1443 دفعة فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي تقدم الحكومة في المملكة العربية السعودية المساعدات المالية للأسرة الفقيرة والفئات التي تستحق المساعدة، لكي تعينهم على الحياة من خلال صرف راتب الضمان الإجتماعي لهم ولكن حدد بعض الشروط ليتم القبول فى الضمان الاجتماعى واستحقاق صرف الراتب المالي، وقد حددت موعد صرف الضمان الإجتماعي للمستحقين وهذا ما سوف نعرضه خلال السطور التالية بالتفاصيل، ونتابع معكم رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي لشهر فبراير القادم من عام 2022 حيث أن جميع للمستفيدين يريدون معرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الإجتماعي الذي سوف يكون بعد التسجيل في الضمان بشهر واحد، حيث عن الذين سجلوا في شهر ديسمبر وسوف يكون صرف الضمان لهم في شهر يناير 2022 بعد أن يتلاقوا رسالة القبول عبر على الجوال،ويتم ايداع المبلغ المادى في حساباتهم.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشريه في المملكه العربيه السعوديه الفئات التي تستحق صرف الضمان الاجتماعي وهم كالاتي

النساء الأرامل والمطلقات

الأفراد الذين تخطت أعمارهم 60 عاما من كبار السن

المعوقين و ذوي الاحتياجات الخاصه الغير قادرين على العمل

الاسر الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة ليس لديها أي دخل ثابت.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد والتنمية البشرية في المملكة التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي وهي ما يلي

يجب أن لا يكون للشخص أي داخل المادي بصفة دائمة يستند على

يجب أن يكون من الشخص المتقدم حساب بنك خاص بي حتى يستطيع صرف الضمان في الموعد المحدد له حيث يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أي أملاك العقارية أو زراعية أو غيرها.

يبقى لا يكون يملك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه

يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة بشكل دائم

يشترط في السيدة المطلقة أن يكون لها منزل منفصل عن أصرفها.