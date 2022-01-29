استعلم حالاً .. آلية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 من الموقع الرسمي المخصص بالخطوات

بعد تقديم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور، بحث الكثير من المواطنين السعوديين عن آلية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، وهذا بسبب ما يقدمه الضمان الاجتماعي المطور من خدمات وفرص لدعم الكثير، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم 1443

لا يمكنك أن تساءل عن آلية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور دون أن تعرف طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، ومن أجل هذا فإن الخطوات التالية هي خطوات تقديم الضمان الاجتماعي المطور:

نقوم بالدخول إلى الموقع الذي يخص منصة الدعم، والذي سيعمل على ايصالك إلى طريقة التسجيل.

نختار من الموقع الوصول إلى صفحة الملف الواحد.

ندخل كافة البيانات المطلوبة مثل اسمك ،ورقم جوالك، وعلينا التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة.

نضغط على زر الموافقة الخاص بالشروط والأحكام، ومن ثم نختار اختيار التقديم، وهذا بعد الضغط على اختيار التقديم.

يتم متابعة الطلب عن طريق منصة الدعم.

آلية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الكثير من الأشخاص عن آلية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، وقد يظن البعض أنه أمر في غاية الصعوبة، والحقيقة أن الوزارة عملت على جعل خطوات الاستعلام في غاية السهولة، وهذا دليل على مدى جدية الدولة في هذا الشأن المهم، والذي يدفع المملكة إلى جعل المواطن السعودي يشعر بالحياة الكريمة، وفي النقاط التالية خطوات الاستعلام عن ضمان الاجتماعي المطور:

الضغط على خيار “الاستعلام”.

اختيار خيار “خدمات الموقع”.

كتابة رقم السجل المدني.

تسجيل رقم الضمان الاجتماعي.

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

تظهر نتيجة تسجيل الدخول صفحة البيانات الخاصة بك.

سوف تجد فيها الرصيد الخاص بك، وهو قيمة الضمان الاجتماعي المقدم لك.

شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور

تتمثل شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية: