توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق يمتد لـ25 عامًا مع شركة "ليدجيندز" الأميركية من أجل إدارة ملعبه سانتياغو برنابيو، والذي من المتوقع أن يحقق أرباحًا لنادي العاصمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو سنويًا، وفق صحيفة "فوس بوبولي" الإسبانية.
وتتوقع الشركة المتخصصة في تسويق المنشآت الرياضية إيرادات تتراوح بين 400 و440 مليون يورو سنويًا، وذلك بفضل الأنشطة المختلفة التي تشمل الحفلات الموسيقية إلى مبيعات المحلات التجارية والحانات وما إلى ذلك.
وفقًا للصحيفة، ستحصل الشركة على 20 بالمئة من الأرباح بموجب الاتفاق.
ويخضع ملعب سانتياغو برنابيو حاليًا لأعمال لإعادة تحديث وترميم، ومن المفترض أن تكتمل بحلول نهاية العام الحالي أو بداية عام 2023، علمًا بأنه سيتم وضع سقف قابل للإغلاق ومكسو بالفولاذ.
وسيحتوي الاستاد أيضًا على عشب قابل للسحب ويمكن استخدامه في رياضات أخرى مثل كرة المضرب أو كرة السلة، فضلاً عن المؤتمرات أو المعارض التجارية.
وتقدر تكلفة ملعب ريال مدريد بحوالي 800 مليون يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "صفقة" تنعش خزينة ريال مدريد بـ400 مليون يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.