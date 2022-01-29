نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين البنكية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموارد البشرية كشفت عبر صفحتها الرسمية بتويتر العالمي عن إجابة احدي التابعين والمسجلين في الضمان الجديد، وتقدم المتابع بالسؤال متي تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتقدم يومياً بالحث العديد من المسجلين بالضمان الجديد عن موعد إيداع المبالغ المالية في حساباتهم البنكية، وخاصة انه تم قبول الدفعة الأولى وصرحت لهم الموارد البشرية بصرف الدعم في يوم 20 يناير 2022، فتابعونا عبر السطور التالية لنفيدكم بموعد صرف الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور.

متي تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور

كشفت الموارد البشرية عبر صفحتها انه بعد صرف الدفعة الأولي لمبالغ الدعم المالية من الضمان الجديد، تم العمل علي فرز طلبات المتقدمين ليتم شمولهم بالدفعة الثانية والتي سيتم الإعلان عن موعد صرفها؛ بعد التحقق من كافة الطلبات وسرد ملفات استحقاق الأهلية، وأكدت الموارد انه يتم العمل بالدفعة الثانية علي نهج الدفعة الأولي ولا يوجد أي تغير بها سوي، أن رسائل التحقق من الأهلية ليش شرطاً كافياً للقبول؛ ولكن يجب علي الفرد المسجل بياناته للقبول بالضمان المطور من ضرورة الدخول عبر حسابه بوابة الموارد البشرية والاستعلام عن قبول الأهلية، وقد وضحت الموارد للمسجلين الجدد بالنظام ولن يتم دراسة أهليته حتي الآن؛ من ضرورة الانتظار لمدة 25 يوم حتي يتم القبول أو الرفض وذلك بسبب كثرة الطلبات.

وقد بينت الموارد أن الجهات العاملة بالبرنامج تسعي جاهدة لتحقيق موعد محدد لدمج الضمان القديم والمطور؛ وصرف الدفعات في وقتاً واحد، ولكن حتي وقتنا الحالي سيتم صرف الدفعات من الضمان القديم كما هو مفعل العمل به، وأما عن الضمان المطور سيتم صرف مبالغ الدعم للمستنقعين يوم 20 من كل شهر ميلادي وذلك مؤقتاً.

طريقة تقديم اعتراض علي دفعات الضمان المرفوضة

بينت دائرة الموارد البشرية عن وضعا لآلية مفعلة لتقديم اعتراض على مدفوعات مرفوضة من التسجيل في الضمان الاجتماعي، وأشارت أيضاً انه يتثنى علي الفرد من التوجه إلي رابط منصة الدعم والحماية والاستفسار عن سبب رفض الدعم، كذلك تستطيع من خلال التوجه لخدمة العملاء بتويتر حيث يتم الإجابة في اسرع وقت، وكذلك يمكنك اتباع بعض الخطوات السهلة لتقديم طلب اعتراض للدفعات المرفوضة من خلال التالي:

تسجيل الدخول من المتصفح لرابط منصة الدعم والحماية الوطنية.

من خلال الصفحة الرأسية يجب الضغط علي الملف الشخصي.

إدخال قيمة الدخل الشهري وكتابة كافة المعلومات المتعلقة بالأسرة.

تعمل المنصة علي فحص الاعتراض من قبل اللجنة المسؤولة عن ذلك.

ويتم الرد وإبلاغك بالنتيجة.

من خلال متابعتنا المستدامة متي تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور، فيمكنك مشاركتنا الرأي والانتظار حتي موعد أعلان إيداع الدفعات لشهر فبراير القادم.