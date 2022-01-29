الوزارة بتحدد .. موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ والشروط اللازمة للتسجيل قبل صرف دفعة شهر فبراير

قام الكثير من السعوديين بالبحث عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الشهر القادم، حيث أخذ يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية عن موعد نزول ضمان شهر فبراير حيث نعلم جميعا بان المملكة العربية السعودية تتعامل بالتقويم الميلادي لذلك سوف نوضح جميع التفاصيل الخاصة بموعد نزول الضمان من خلال هذا المقال.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ

عملت المملكة العربية السعودية جهودا كبيرا لكي يعيش أبنائها بشكل جيد وفي مستوى مادي عالي لذلك قامت بعمل نظام الضمان الاجتماعي المطور لتقوم لجميع الأسر الفقرة وذات الدعم المنخفض بالتسجيل فيه وأخذت الأسر التي حصلت عليه الشهر الماضي تتسأل عن موعد نزوله في الشهر القادم فاستطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد عليهم وسوف نوضح تصريحات الوزارة من خلال النقاط التالية:-

أنه سوف يتم صرف دفعة المسجلين القدامى في الشهر التاريخ من صرف الدفعة الأولى.

ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في بداية كل شهر هجري.

وتم صرف دفعة المسجلين الجدد في شهر ديسمبر ٢٠٢١ في يناير ٢٠٢٢.

وصرحت الوزارة أيضا أنها تستقبل في الوقت الحالي كثير من الأسر المسجلة للحصول على الضمان ويستمر التسجيل حتى مايو ٢٠٢٢ وتسعى إلى أن يكون موعد نزول الضمان موحد لجميع الأسر السعودية.

الشروط اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تعرفنا على أهم التفاصيل الخاصة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الشهر القادم سوف نوضح الشروط اللازمة للتسجيل في هذا الضمان من خلال النقاط التالية:-