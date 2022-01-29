إصابة السيناتور الأمريكى ميت رومنى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان صادر عن مكتب رومنى إلى أنه بدون أعراض وسيتم عزله وسيعمل عن بعد للفترة الموصى بها، أما زوجته فكانت نتيجة تحاليلها سلبية وهما محصنان بكافة الجرعات من اللقاح المضاد للفيروس بالإضافة للجرعة المعززة.

وأصيب العشرات من أعضاء الكونجرس من كلا المجلسين "النواب والشيوخ" بالفيروس، ومعظمهم كانوا محصنين، وقد كشف عن إصابتهم بالفيروس منذ الصيف الماضى حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تسجل حالات إصابة يومية تقدر بمئات الآلاف، ويوم الخميس الماضى بلغت الأعداد 570 ألف حالة وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان الدكتور أنتونى فاوتشى كبير مستشارى البيت الأبيض للمجال الطبى قد ذكر، الأسبوع الماضي، أنه على ثقة من أن معظم الولايات الأمريكية ستشهد ذروة فى حالات الإصابة بحلول منتصف شهر فبراير المقبل.