الصين تسجل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 59 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، انخفاضا من 64 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 37 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 105934 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.