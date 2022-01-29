نقدم إليكم أفضل طريقة لتثبيت لعبة روبلوكس ROBLOX على جهازك الخاص

يعد تثبيت لعبة روبلوكس أحد أكثر ألعاب الفيديو التي تمكنك من بناء عوالم افتراضية سواء للكمبيوتر والجوال، حيث تتيح للاعبين بناء مجتمع رقمي ديناميكي عبر الإنترنت عبر عوالم افتراضية متعددة، مما يسمح لهم بالكثير من الإبداع والخيال في بناء المجتمعات التي يريدون فيها بالإضافة إلى الشخصيات التي يفضلونها، وهناك الكثير من المهام بداخل اللعبة سواء كانت المواد للبناء والاستعداد للمعركة وبناء التحصينات من الطوب بأشكال وألوان مختلفة، وهي لعبة مفضلة سواء لكبار أو الصغار بل أصبحت روبلوكس هي المفضلة فقد حققت شهرة كبيرة بين فئة الأطفال بشكل خاص، حيث تجعلهم يعيشوا منافسة شديدة وباستخدام تطبيق Roblox، يمكنك اختيار عدة صور رمزية تصور قمصانًا ووجوهًا وقبعات وغيرها فتابعونا سنتعرف على طريقة تثبيتها.

كيفية تثبيت لعبة روبلوكس

يمكنكم اتباع الخطوات الآتية لتقوم بتثبيت لعبة روبلوكس على جهازك، كل ما عليك فعله اتباع الخطوات الآتية بدقة:

الخطوة الأولى: قم عزيزي اللاعب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص باللعبة روبلوكس وقم بالضغط على تسجيل الحساب داخل اللعبة من خلال حساب جوجل الخاص بك، وإذا كنت لاعب قديم سجل بحسابك القديم.

لخطوة الثانية: سوف تظهر أمامك صفحة خاصة بتثبيت اللعبة بعد ذلك، قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة، في الخانة الأولى قم بإدخال اسمك بالكامل ثم في التي تليها أدخل كلمة المرور التابعة لك.

الخطوة الثالثة: عليك الضغط على تحميل اللعبة وسيتم تحميلها على جهازك ببيناتك ونتمنى لك قضاء وقت ممتع.

مميزات تثبيت لعبة روبلوكس

تحتوي لعبة روبلوكس على عدد من المميزات الفريدة ومن ضمنها: