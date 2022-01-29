خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية مع عودة المدارس بالرابط وطريقة دخول الحصص

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية ، نقدم إليكم من خلال موقعنا هذا خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية ورابط منصة مدرستي، فهي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي ليتم من خلالها التعليم عن بعد للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

لذلك يقوم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة بالبحث عن رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل بها ليستطيع كل طالب التواصل مع المعلمين وتلقي الدروس والواجبات والاختبارات الخاصة بكل مادة، وسوف نقدم لكم كافة الخطوات والطريقة الواجب اتباعها للتسجيل في منصة مدرستي.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي سوف يسهل الكثير من الأمور على الطلاب، ولابد من اتباع عدة خطوات لتتم عملية تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية ومنها التالي:

أولاً يجب أن يتم الدخول لتطبيق توكلنا وتسجيل الدخول عبر حساب أبشر الخاص بالمواطن.

بعدها يتم الدخول إلى حسابي والنقر بعدها على بيانات منصة مدرستي.

وعلى ولي الأمر القيام اختيار اسم المستخدم الخاص به.

بعدها يتم النقر على الحصول على كلمة المرور.

سوف تصل لك رسالة تحتوي على كلمة المرور للهاتف الذي تم تسجيله عبر توكلنا.

بعدها يمكن أن يتم الدخول لمنصة مدرستي ويتم النقر على تسجيل الدخول.

قم باختيار حساب مايكروسوفت.

يتم كتابة اسم المستخدم المحفوظ والنقر على كلمة على كلمة التالي.

يتم إدخال كلمة المرور التي تم إرسالها إلى الهاتف.

بعدها سيتم طلب النظام وتحديث كلمة المرور.

وكتابة كلمة مرور جديدة وتأكيدها مرة ثانية.

بعد ذلك سوف يتم إدخال رقم الهاتف وستصلك رسالة تحتوي على كود التفعيل ويتم كتابتها بالمكان المخصص والنقر على كلمة تأكيد.

رابط الدخول إلى منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم السعودية بتخصيص رابط الكتروني للدخول الى منصة مدرستي ، ويستطيع الطلاب التواصل مع المعلمين وتلقي الدروس والواجبات والاختبارات ويتم الدخول لمنصة مدرستي بهذه الطريقة البسيطة: