كان بداية التأسيس الأول للمملكة العربية السعودية علي يد الإمام محمد بن سعود ، والذي تولي حكم البلاد في الدرعية عام 1139 هـ الموافق 1727 م ، والذي قام بدور في العمل علي توحيد البلاد وتأمين طرق الحج والتجارة ، كما حافظ علي الاستقلال ونشر الأمن والأمان ومناصرة الدعوة الإصلاحية ، وكان تأسيس الدرعية عام 850 هجرياً ، وتلاها تأسيس الدولة الأولي السعودية عام 1139 هـ ، ثم الدولة الثانية عام 1240 هـ ، ثم جاء يوم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1319 هـ الموافق 1902 م ، وكان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1351 هـ ، الموافق عام 1932 م ، وفي ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، تشهد المملك تطورات كبيره في كافة المجالات وملفات تمكين المرأة السعودية والتوطين والصناعة وغيرها.

يوم تأسيس المملكة العربية السعودية

جاء نص المرسوم الملكي الصادر عن الملك سلمان باعتبار يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام ميلادي هو يوم ذكري لتأسيس الدولة السعودية الحديثة :

يدرج اليوم في التقويم السعودي بتاريخ 22 فبراير من كل عام.

يأتي اليوم تحت مسمي يوم التأسيس ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

يعتبر يوم 22 فبراير هو إجازة رسمية في المملكة.

لا يعتبر يوم التأسيس بديل لليوم الوطني.

وبذلك ستحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني و يوم التأسيس.

ستكون أول إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس : يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 ، الموافق 21 – 7 – 1443 هـ.

تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية

يأتي تخصيص اليوم بهدف استذكار التاريخ الذي تأسست المملكة العربية السعودية #يوم_التأسيس :

أعلنت يرتبط #يوم_التأسيس

بشخصية الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن



كونه أول أئمة الدولة السعودية

ولما قدمه من إنجازات كان لها أثرها الفاعل

في تأسيس الدولة السعودية https://t.co/2bGdakYwWw #المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦 #دارة_الملك_عبدالعزيز



. pic.twitter.com/Dy3ZflDf8Z — صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 27, 2022 .

. كانت الدرعية التاريخية هي عاصمة الدولة والتي أسست في العام 850 هـ / 1446 م.

تلاها تأسيس الدولة الأولى في تاريخ 1139 هـ / 1727 م.

بعدها تأسست الدولة الثانية في العام 1240 هـ / 1824 م.

ثم تأسست المملكة عام 1319 هـ / 1902 م.

وتم تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية عام 1351 هـ / 1932 م.

توحيد المملكة العربية السعودية هي المعارك التي خاضها الملك عبد العزيز بتوحيد المملكة.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني أن اليوم الوطني ذكري التوحيد أما التأسيس هو التاريخ الهجري لتأسيس المملكة العربية السعودية.

ويأتي اختيار التاريخ 22 فبراير إلي الأصل التاريخي الذي حدده الإمام محمد بن سعود والموافق 30 – 6 – 1139 هـ ليكون تاريخ بداية تأسيس الدولة الأولي.

إجازة يوم التأسيس

البيان الملكي الصادر بتحديد يوم 22 فبراير إجازة بمناسبة يوم التأسيس يعطي معطيات في إجازة الدراسة هذا العام :