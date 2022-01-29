نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العودة الى المدارس ..رابط تسجيل دخول منصة مدرستي ورقم الدعم الفنى للمنصة وكيفية انشاء حساب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة العودة الى المدارس ..رابط تسجيل دخول منصة مدرستي ، تعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، كما أنها عبارة عن نظام جديد للتعليم عن بعد، فقد قامت بإصدار تلك المنصة وزارة التعليم السعودي لتيسير أمور الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد جائحة كورونا لتتم العملية التعليمية عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية.

وقد عملت الوزارة على فتح باب التسجيل من خلال منصة مدرستي حتى يستطيع كلاً من الطلبة والطالبات والمعلمين الاستمرار في المراحل التعليمية دون أي توقف بسبب أي نوع من الظروف.

العودة الى المدارس ..رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

وضحت وزارة التربية والتعليم في السعودية أن منصة مدرستي للتعليم عن بعد من أفضل الحلول الذي قدمتها الوزارة لكي تسير العملية التعليمية بدون توقف لكافة المرحل التعليمية، كما سبق وأكدت منظمة الصحة العالمية بأن ابتعاد الطلاب عن المدارس يشكل ضرراً كبيراً أكبر من ضرر فيروس كورونا.

لذا عملت الوزارة على اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بضرورة عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى المدارس مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومن الممكن أن يقوم الطلاب تلقي كافة الدورات الأكاديمية عبر منصة مدرستي ويستطيع كل طالب التواصل مع معلميهم وتسجيل الحضور وتلقي الواجبات المنزلية.

خطوات تسجيل دخول على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

منذ أن تم الإعلان عن إنشاء منصة مدرستي بدأ البحث عن خطوات تسجيل دخول على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، ويستطيع الجميع تنفيذ عملية تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية:

على جميع الطلاب الدخول عبر تطبيق توكلنا من خلال الأجهزة اللوحية.

ثم البدء في تسجيل الدخول والنقر على خدمة البيانات.

بعدها يتم اختيار اسم الطالب من القائمة الخاصة بها والنقر بعدها على أيقونة إرسال.

وسوف يكون عليك الانتظار لظهور رسالة بها كلمة المرور.

كما يمكن أن تتم عملية التسجيل عبر منصة مدرستي عن طريق الويب.

والقيام بالضغط على تسجيل جديد في حال كان الطالب غير مسجل.

منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية من المنصات المهمة جداً في المملكة السعودية في هذه الفترة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بإطلاقها لكي يستطيع الطلاب التعلم عن بعد وتتم من خلال شبكة الإنترنت فلا يكون هناك حاجة إلى خروج الطلاب من المنزل.