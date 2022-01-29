ليتوانيا تقرر تركيب كاميرات بطول حدودها مع بيلاروسيا

وفى تصريحات لوكالة الأنباء الليتوانيه "بى إن إس إن"، قالت سيمونيته: "المشروع سيتكلف نحو 40 مليون يورو ـ ما يعادل 44.7 مليون دولار، وإن المباحثات مع الاتحاد الأوروبى كشفت أن خيار تركيب الكاميرات أرخص بكثير من إقامة حواجز مادية".
ووفقًا للتقارير، تأتى هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من بدء بيلاروسيا محاولة واضحة لمعاقبة الغرب الذى فرض عليها عقوبات، حيث سمحت للمهاجرين بالسفر إليها جوا إليها، مع تعهدها لهم بإفساح المجال أمامهم للسفر بعد ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبى، ما أدى إلى تدافع المهاجرين على حدود ليتوانيا وبولندا.
وشكل الموقف كارثة إنسانية حيث تم منع المهاجرين من السفر باتجاه الغرب، فى حين منعهتم قوات بيلاروسيا من العودة من حيث أتوا، فتزايد عدد الوفيات بعد تعرض بعض المهاجرين لدرجات البرودة الشديدة فى فصل الشتاء.
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