نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “sms 90200” أستعلم الآن مباشراً نتائج الدبلوم العام سلطنة عٌمان رابط البوابة التعليمية hom.moe.gov.om في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدبلوم العام سلطنة عٌمان 2022، من أهم الكلمات البحثية من قبل طلبة الدبلوم العام التي تنتظر معرفة درجاتهم ومنحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم أبسط الطرق فقط أدخل رقم جلوسك الآن وأرسل رسالة نصية sms، عن طريق شركات الاتصالات العمانية التي تقدم الخدمة على رقم 90200 لتصلك النتيجة في الحال، بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح بنسبة كبيرة جداً وبعد أن أصبح موعد النتيجة من أهم وأكثر الموضوعات البحثية عبر محرك البحث الرئيسي جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن تم الانتهاء من التصحيح للأوراق الامتحانية وتتم الآن مرحلة التدقيق في رصد الدرجات النهائية، والتأكد من صحتها حتى يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أحد نتيجة خطأ في الرصد، ومن المعروف أن النتائج الرسمية تعرض عبر رابط البوابة التعليمية العمانية، التي تم تجهيزها لهذا الغرض والتي سيتم تفعيلها خلال الساعات القادمة لتستقبل الطلاب الباحثين عن النتيجة.

نبذة مختصرة عن وزارة التربية والتعليم العمانية

وزارة التربية والتعليم العمانية تم تأسيسها عام 1974 ميلادي، بمرسوم من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بهدف تقديم التعليم لأبناء السلطنة وخلق جيل متعلم قادر على النهوض بالسلطنة، تشرف الوزارة على أكثر من 100 مدرسة وكلية وجامعة في السلطنة، وتستجلب الكفاءات العلمية من المعلمين لتقديم المقررات التعليمية للطلاب.

إعلان نتيجة الدبلوم العام سلطنة عمان 2022

أبنائنا الطلاب يمكنكم خلال اللحظات التالية معرفة كشف نقاط الدبلوم العام النتيجة، من خلال إرسال رسالة نصية على رقم 90200 عن طريق شركات الاتصالات العمانية “عماتيل” وأيضاً شركة “أو رودو”، متضمنة رقم المقعد الخاص بالطالب لتصلك تفاصيل النتيجة في الحال، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب ونحن على أستعداد للمساعدة من خلال الرد على أستفساراتكم.

وزيرة التربية والتعليم العمانية تبشر الطلاب

أعلنت السيد مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم العمانية أن النتائج الرسمية للدبلوم العام في سلطنة عمان ستعلن غداً الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وطمئنت الوزيرة الطلاب إلي أرتفاع مؤشرات النجاح هذا العام في الدبلوم العام النظامي، وكذالك الدبلوم العام للعلوم الإسلامية والدبلوم التقني، وقالت أن النتيجة سترفع في الرابعة عصر الثلاثاء 3 أغسطس الجاري.

رابط نتائج الدبلوم العام سلطنة عٌمان 2021

على كل الطلبة والطالبات الذين أدوا أمتحانات الصف الثاني عشر الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة عن طريق أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط البوابة التعليمية الرسمي certicate.moe.gov.om .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول الموجودة في الصفحة الرئيسية.

النقر على عرض النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان

الدخول على رابط بوابة وزارة التربية والتعليم العمانية عبر home.moe.gov.om. الضغط على أيقونة المنصة التعليمية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم، رقم المقعد، تاريخ الميلاد”. الضغط على أيقونة التالي. ثم الضغط على عرض النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتائج.

نتائج الصف الثاني عشر عمان 2022

تيسيراً من وزارة التربية والتعليم العمانية على الطلاب، أتاحت لهم خدمة الاستعلام عن النتائج عن طريق الرسائل النصية sms عن طريق الاتصال على رقم 90200، وكتابة البيات الشخصية لتصلك رسالة بتفاصيل النتيجة في الحال.

وزارة التربية والتعليم العمانية

نجحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في العبور بالطلاب والعملية التعليمية إلي بر الأمان، وأخرجت الامتحانات في جو صحي وأمن بعد أن اتخذت كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الطلاب أثناء الامتحانات، لعدم أصابة أي طالب بالفيروس اللعين وهو ما تحقق بشهادة كافة المنتسبين للمنظومة التعليمية.

منصة البوابة التعليمية العمانية للنتائج

هي المنصة التابعة لوزارة التربية والتعليم الخاصة بعرض النتائج للطلاب في كافة المراحل التعليمية، والمنصة تم تجهيزها على أفضل ما يكون لاستقبال الطلاب للاطلاع على النتائج إلكترونياً، في ظل سعي السلطنة لعدم التجمع بأعداد كبيرة خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.

موعد إعلان نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان

لم يتحدد أي توقيت رسمي محدد من قبل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر حتى الآن، ولكن كل المؤشرات الخارجة من الوزارة تؤكد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق في الدرجات، ولم يتبقى إلا نسبة قليلة جداً من أعمال التصحيح سوف تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أنتكون النتيجة مرتفعة هذا العام نتيجة التخفيفات التي اتخذتها الوزارة على مناهج التعليم.

ترقب نتائج الدبلوم العام 2022-2021

تترقب الطلبة في سلطنة عمان نتيجة أختبار الدبلوم العام الفصل الدراسي الأول 2022، الذي أنهت أختباراته وتأمل الطلبة أن يكلل مجهودهم بالنجاح في تلك السنة الهامة في حياتهم العلمية، والتي يتم على أثارها معرفة الكلية التي يلتحق بها الطالب، ويكمل مشواره الجامعي بها ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة التفاصيل فور رفع النتائج مباشراً.