نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ON” رابط نتائج الدبلوم العام 2022 عُمان موقع البوابة التعليمية ورابط وزارة التربية والتعليم العمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021، أصبح محل بحث مكثف، من قبل عشرات الآف من الطلاب، الذين أدوا الامتحانات وسط ظروف مشددة لم تشهدها السلطنة من قبل للوقاية وحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كوفيد 19، جاء ذالك بالتزامن مع أنتهاء الامتحانات يوم 2022/02/01، ومن ثم أصبح الكل في حالة ترقب لموعد إعلان النتائج هنا عبر البوابة التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم العمانية، ونحن عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني سنقدم لكم الموعد المقرر لإعلان النتائج، وألية استخراج النتائج إلكترونياً بطريقة مبسطة فكونوا معنا.

نبذة مختصرة عن وزارة التربية والتعليم العمانية

وزارة التربية والتعليم العمانية تم تأسيسها بمرسوم سلطاني من قبل السلطان الراحل / قابوس بن سعيد، تحت رقم 74/58 عام 1974 ميلادي، تشرف الوزارة على أكثر من 100 مدرسة وكلية وجامعة في عموم السلطنة، تعمل الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية والأخذ بأحدث أساليب التعليم، وتستقطب الكفاءات من المعلمين من جميع دول العالم.

موعد إعلان نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية أنها تعمل بكل جهد من أجل إنجاز كافة إجراءات التصحيح، ورصد الدرجات بدقة كبيرة، للتأكد من صحة ودقة النتائج التي يحصل عليها كل طالب من طلاب الدبلوم العام، وأنها أوشكت على أتمام كافة الإجراءات وسوف تنشر عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن تفاصيل النتيجة خلال الساعات القادمة.

رابط نتائج الدبلوم العام 2022 عمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن بدأ ألامتحانات من يوم الأربعاء الموافق 2022/01/12 بمواد المهارات الفردية واللغات الفرنسية والألمانية، واستمرت لمدة يومين انتهت الخميس 2022/01/13، وبعدها بدأ أمتحان دبلوم التعليم العام يوم 16 يناير 2022، وأستمر حتى الثلاثاء الموافق الأول من شهر فبراير 2022.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام إلكترونياً

الدخول على موقع وزارة التربية والتعلم العمانية moe.gov.om. أو رابط البوابة التعليمية لنتائج الطلاب home.moe.gov.om. تحديد الصف الدراسي الذي ترغب في الاستعلام عنه “الدبلوم العام”. تسجيل البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. الضغط على أيقونة عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة بالتفاصيل.

رابط موقع البوابة التعليمية سلطنة عمان

في ظل تفشي وباء كورونا المستجد اتخذت وزارة التربية والتعليم العمانية، التدابير اللازمة لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة في السلطنة، وتم توزيع الطلاب على “359” مركز أمتحاني، وفقاً للكثافات الطلابية لكل محافظة في السلطنة، لتوزيع نحو 54 ألف و959 طالب وطالبة المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام، وأعلنت الوزارة أنها خصصت عدد 4 مراكز لتصحيح الامتحانات، لإنجاز عملية التصحيح في أسرع وقت ممكن.

موقع وزارة التربية والتعليم العمانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية، عن فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين للصف الأول بالمدارس الخاصة، للعام الدراسي القادم 2023/2022 على أن يكون التسجيل منحصراً على الطلبة، مواليد 2015/07/01 حتى مواليد 2017/06/30 الماضي، وأعلنت أنه يمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط الإلكتروني لبوابة سلطنة عمان التعليمية، وحددت شرط أن يكون للطفل “المواطن” وولي أمره رقم تأميني، والطفل “غير المواطن” وولي أمره بطاقة مقيم سارية المفعول.